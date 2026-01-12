DE
FR
Abonnieren

«Make Iran Great Again!»
Sohn des Schahs fordert Trump zum Eingreifen im Iran auf

Reza Pahlavi, der Sohn des 1979 gestürzten Schahs, will sich an die Spitze der Protestbewegung im Iran setzen. US-Präsident Donald Trump solle helfen, das Regime in Teheran zu stürzen.
Publiziert: vor 17 Minuten
|
Aktualisiert: vor 13 Minuten
Kommentieren
1/7
Reza Pahlavi hofft auf ein Eingreifen der USA für die Protestbewegung im Iran.
Foto: AFP

Darum gehts

  • Reza Pahlavi: Iran kann nach Sturz des Regimes Partner für die USA werden

  • Die Protestbewegung soll Propaganda des Regimes angreifen

  • Schah-Sohn Reza Pahlavi lebt seit 1979 im Exil

Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_1108.JPG
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Gabriel Knupfer und Keystone-SDA

Reza Pahlavi (65) bittet Donald Trump (79) um Unterstützung. Der US-Präsident solle den Demonstranten helfen, das Mullah-Regime im Iran stürzen

«Make Iran Great Again!», schrieb der Sohn des 1979 gestürzten Schahs auf der Plattform X. Nach dem Sturz des «terroristischen Regimes» werde der Iran Amerikas bester Partner für Frieden und Wohlstand sein.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

In einer Botschaft an die Protestbewegung fordert Pahlavi zudem eine neue Phase des Aufstands. «Legitime Ziele» seien alle Institutionen, die für die Propaganda des Regimes und die Unterbrechung der Kommunikation verantwortlich seien.

Durch islamische Revolution gestürzt

Pahlavi ruft dazu auf, ausserhalb des Irans an allen iranischen Botschaften und Konsulaten die «schändliche Flagge der Islamischen Republik» gegen die alte Flagge auszutauschen, die zuletzt während der Herrschaft seines Vaters Schah Mohammed Reza Pahlavi (1919-1980) genutzt worden war. Dessen prowestliche Monarchie wurde 1979 durch eine islamische Revolution gestürzt. 

Mehr zum Iran
Viele Tote und Verletzte bei Protesten im Iran
Mit Video
Laut Medienberichten
Viele Tote und Verletzte bei Protesten im Iran
«Die Iraner hoffen auf Donald Trump»
Mit Video
Interview
Aufstand gegen die Mullahs
«Die Iraner hoffen jetzt auf Donald Trump»
Warum Trump im Iran nur eine kleine Chance hat
Bereit für Angriff
Warum Trump im Iran nur eine kleine Chance hat
Zehntausende protestieren im Iran gegen Gottesstaat
0:36
Regime unter Druck
Zehntausende protestieren im Iran gegen Gottesstaat

Der Schah verliess das Land mit seiner Familie und starb im Ausland. Sein Sohn Reza Pahlavi lebt bis heute in den USA im Exil.

Irans Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf (64) hatte zuvor der Protestbewegung vorgeworfen, eine Grundlage für eine Militärintervention der USA schaffen zu wollen. Die «Feinde» müssten jedoch wissen, dass die Verteidiger des Landes sie vernichten würden, sagte er laut Übersetzung des Propagandakanals Press TV.

Hunderte Tote bei Protesten

Laut Aktivisten haben sich die Demonstrationen auf 186 Städte ausgeweitet. 483 Demonstranten seien getötet worden, berichtete das Menschenrechtsnetzwerk HRANA mit Sitz in den USA. Insgesamt seien bisher 544 Menschen ums Leben gekommen, darunter auch Kinder sowie 47 Sicherheitskräfte. Über 10'000 Menschen seien festgenommen worden.

Irans Behörden haben den Internetzugang für die Bevölkerung fast vollständig gesperrt. Auch Telefonleitungen schienen teils nicht mehr zu funktionierten.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen