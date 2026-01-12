Reza Pahlavi, der Sohn des 1979 gestürzten Schahs, will sich an die Spitze der Protestbewegung im Iran setzen. US-Präsident Donald Trump solle helfen, das Regime in Teheran zu stürzen.

Sohn des Schahs fordert Trump zum Eingreifen im Iran auf

Darum gehts Reza Pahlavi: Iran kann nach Sturz des Regimes Partner für die USA werden

Die Protestbewegung soll Propaganda des Regimes angreifen

Reza Pahlavi (65) bittet Donald Trump (79) um Unterstützung. Der US-Präsident solle den Demonstranten helfen, das Mullah-Regime im Iran stürzen.

«Make Iran Great Again!», schrieb der Sohn des 1979 gestürzten Schahs auf der Plattform X. Nach dem Sturz des «terroristischen Regimes» werde der Iran Amerikas bester Partner für Frieden und Wohlstand sein.

In einer Botschaft an die Protestbewegung fordert Pahlavi zudem eine neue Phase des Aufstands. «Legitime Ziele» seien alle Institutionen, die für die Propaganda des Regimes und die Unterbrechung der Kommunikation verantwortlich seien.

Durch islamische Revolution gestürzt

Pahlavi ruft dazu auf, ausserhalb des Irans an allen iranischen Botschaften und Konsulaten die «schändliche Flagge der Islamischen Republik» gegen die alte Flagge auszutauschen, die zuletzt während der Herrschaft seines Vaters Schah Mohammed Reza Pahlavi (1919-1980) genutzt worden war. Dessen prowestliche Monarchie wurde 1979 durch eine islamische Revolution gestürzt.

Der Schah verliess das Land mit seiner Familie und starb im Ausland. Sein Sohn Reza Pahlavi lebt bis heute in den USA im Exil.

Irans Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf (64) hatte zuvor der Protestbewegung vorgeworfen, eine Grundlage für eine Militärintervention der USA schaffen zu wollen. Die «Feinde» müssten jedoch wissen, dass die Verteidiger des Landes sie vernichten würden, sagte er laut Übersetzung des Propagandakanals Press TV.

Hunderte Tote bei Protesten

Laut Aktivisten haben sich die Demonstrationen auf 186 Städte ausgeweitet. 483 Demonstranten seien getötet worden, berichtete das Menschenrechtsnetzwerk HRANA mit Sitz in den USA. Insgesamt seien bisher 544 Menschen ums Leben gekommen, darunter auch Kinder sowie 47 Sicherheitskräfte. Über 10'000 Menschen seien festgenommen worden.

Irans Behörden haben den Internetzugang für die Bevölkerung fast vollständig gesperrt. Auch Telefonleitungen schienen teils nicht mehr zu funktionierten.