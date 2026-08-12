Der Todesfall von Bella (†3) erschütterte Anfang August Deutschland. Das autistische und schwerbehinderte Mädchen wurde in Preetz tot in einem Pool gefunden. Jetzt ermittelt die Polizei gegen die Eltern wegen fahrlässiger Tötung.

Mattia Jutzeler Redaktor News

Wie konnte Bella (†3) von zu Hause weglaufen und in einen Pool steigen? Diese Frage beschäftig seit Anfang August die Ermittler im deutschen Bundesland Schleswig-Holstein. Vor einer Woche wurde die Dreijährige als vermisst gemeldet. Zwei Tage später fand die Polizei ihre Leiche im Pool hinter Bellas Elternhaus in Preetz. Sie war ertrunken.

Unklar ist noch, wie und zu welchem Zeitpunkt das vermisste Mädchen ins Wasserbecken gekommen ist. Die Ermittler gingen nach dem Fund der Leiche nicht von einer Straftat aus. Trotzdem wurden nun die Ermittlungen gegen die Eltern von Bella aufgenommen. Im Raum steht der Verdacht der fahrlässigen Tötung durch Unterlassen, heisst es in einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft Kiel.

Es bestehe der Verdacht, dass ein Verstoss gegen Aufsichts- und weitere Sorgfaltspflichten zum Ertrinken des Kindes geführt haben könnte, heisst es in der Mitteilung weiter. Das Haus der Eltern in Preetz wurde am Mittwochmittag durchsucht und Beweismittel wurden sichergestellt.

Polizeihelikopter an Suche beteiligt

Die Suche Nach Bella wurden vergangene Woche viele Kräfte mobilisiert. Dutzende Einsatzkräfte suchten zusammen mit freiwilligen Helfern bis tief in die Nacht angrenzende Wälder und Gewässer ab. Bei der Suche waren unter anderem Drohnen und ein Polizeihelikopter mit Wärmebildkamera im Einsatz. Es wurde vermutet, dass sich das ängstliche Mädchen eher verstecken würde, statt auf Menschen zuzugehen.

Bella war autistisch sowie seh- und höreingeschränkt und schwerbehindert. Das habe die Suche zusätzlich erschwert, erklärt die zuständige Polizeisprecherin an einer Pressekonferenz am Freitag Vormittag.