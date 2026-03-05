Fremdgehen live enttarnt: Die Tiktokerin Ciara Noel macht mit Loyalitätstests ein Geschäft und entlarvt untreue Partner vor Tausenden Zuschauern. Für 15 Dollar prüfen Frauen die Treue ihrer Männer.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Loyalitätstests auf Tiktok: Nutzer wie Ciara Noel entlarven untreue Partner live

Sie verdient Geld mit Tests, Preise ab 15 bis 50 US-Dollar

Auch Männer testen ihre Freundinnen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Nikolina Pantic Projektmanagerin

Das Internet hat für fast jeden Wunsch ein Angebot. Hexen versprechen Liebeszauber gegen Geld, andere bieten an, die Treue eines Partners zu testen. Mit Loyalitätstests wollen junge Frauen auf Plattformen wie Tiktok herausfinden, ob ihre Männer treu sind – oder eben nicht.

Eine, die potenzielle Betrüger entlarvt, ist Ciara Noel unter dem Namen ciaraxnoel auf Tiktok. In ihren Live-Streams teilt sie mit über 270'000 Followern ihre Jagd auf untreue Männer – alles in Echtzeit.

Wenn Schwindler angeschwindelt werden

Zu tun gibt es für die junge Tiktokerin genug. Wer Verdacht hegt, kann sich via Direktnachricht bei der jungen Amerikanerin melden. Antwort gibt es in der Regel innert 24 Stunden. Die moderne Betrügerjagd funktioniert folgendermassen: Im Livestream schreibt sie die vermeintlichen Schwindler an, in der Hoffnung, an ihre Telefonnummer zu kommen.

Hat die Betrügerjägerin die möglichen Fremdgeher am Telefon, schmeichelt sie ihnen, macht Komplimente und probiert herauszufinden, ob sie betrügen würden. Ist der Zeitpunkt passend, werden die Freundinnen der Männer an einem zweiten Telefon mittels Lautsprecher zugeschaltet. In der Kommentarspalte trifft man auf Zustimmung und Euphorie: «Jetzt will jede Frau, dass ihr Mann den Test macht», kommentiert eine Userin.

Männer testen – gegen Bezahlung

Die junge Tiktokerin hat die Idee zum Business gemacht: Mit Loyalitätstests verdient sie ihr Geld. Diese können im Online-Shop der Tiktokerin ab 15 US-Dollar erworben werden. Wer den Betrüger nicht öffentlich an den Pranger stellen möchte, kann eine Privatuntersuchung für 50 Dollar erwerben. Die Anfrage scheint gross zu sein: Es werden sogar kostenpflichtige Pässe angeboten, mit denen man die Wartezeit im Livestream umgehen kann. Damit die Tiktokerin an die Nummern kommt und ihre Lüge glaubhaft machen kann, können Kundinnen zwischen drei Szenarien wählen und eine Geschichte vorschlagen, wie sie den Betrüger angeblich kennt.

Der Bruder als Business-Inspiration

Die Inspiration fand Ciara in der eigenen Familie. Ihr einer Bruder hatte stabile Beziehungen, während ihr anderer Bruder, den sie Jay nennt, immer mehrere Beziehungen gleichzeitig führte. Jay brachte den Geschwistern bei, wie sie zu leben haben, ohne seine Beziehungen zu vermischen. Von ihm lernte sie früh, wie Beziehungen gleichzeitig geführt werden, ohne aufzufliegen. «Er hat mir das Spiel in sehr jungen Jahren beigebracht», sagt die Tiktokerin.

Fremdgehen ist nicht nur Männersache

Beim Fremdgehen gibt es weder Geschlechter- noch Ländergrenzen. Alleine in der Schweiz geben ein Drittel der Schweizerinnen und Schweizer an, einen Seitensprung begangen zu haben. Das zeigt eine Studie des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Datingplattform Ashley Madison.

Auch Männer haben ihre Zweifel. So sucht der Tiktoker Xavier unter dem Namen xavierlong auf Tiktok nach Frauen, die ihren Partner betrügen. Er dokumentiert mittels Textnachrichten, wie er von verzweifelten Freunden angeschrieben wird, die herausfinden möchten, ob ihre Vermutungen stimmen. Xavier verlangt für seinen Dienst ebenfalls eine stattliche Summe. So haben User bis zu 100 US-Dollar geboten, um herauszufinden, ob sie betrogen werden. «Er wird also dafür bezahlt, anderen ihre Freundinnen auszuspannen – ein ziemlich lukratives Geschäft», kommentiert ein User auf Tiktok.