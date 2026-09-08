Ein virales Video zeigt eine verfallene Balkan-Villa, deren Wert auf fünf Millionen Euro geschätzt wird. Youtuber Janko präsentiert Pools, Whirlpools und einen Basketballplatz – alles seit 15 Jahren ungenutzt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Serbischer Youtuber zeigt verlassene Villa, Wert geschätzt auf 5 Mio Euro

Luxusdetails: Innen- und Aussenpool, Basketballplatz, Weinberg, Solarpanels

Anwesen 3000 m² gross, seit 15 Jahren verlassen, Rätsel um Besitzer

Pauline Bouillon

Eine der teuersten verlassenen Villen des Balkans sorgt für Rätselraten und zieht die Aufmerksamkeit Tausender auf sich. Der serbische Youtuber Stefan Jankovic, besser bekannt als Janko, gewährte in einem seiner jüngsten Videos einen exklusiven Blick in ein ehemaliges Luxusdomizil, das heute verfallen und von Müll übersät ist. Der Wert der Immobilie inklusive Grundstück wird auf atemberaubende fünf Millionen Euro geschätzt.

3000 Quadratmeter voller einstigem Luxus

Das Anwesen, dessen genauer Standort und Eigentümer unbekannt sind, erstreckt sich über rund 3000 Quadratmeter. In den Videoaufnahmen zeigt Janko unter anderem einen riesigen Wohnbereich, der einst von grossen Zierpflanzen geschmückt war.

Selbst in seinem derzeit desolaten Zustand ist der Luxus, in dem das Haus einst erstrahlte, noch deutlich zu erkennen.

Besonders beeindruckend sind die zahlreichen Annehmlichkeiten, die das Anwesen umfasst. Neben einem Innen- und Aussenpool gehören mehrere Whirlpools, zwei Saunen, ein eigener Basketballplatz und sogar ein Weinberg dazu.

Seit 15 Jahren verlassen

Laut Jankovic wurde das Haus vor etwa 15 Jahren verlassen. Seitdem sind die meisten wertvollen Gegenstände verschwunden, doch einige Details wie Marmorböden, Fussbodenheizungen und Solarpanels zeugen von der einstigen Pracht.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die Solarpanels vor dem Gebäude sind eine echte Besonderheit! Sie waren vor eineinhalb Jahrzehnten, als das Haus angeblich verlassen wurde, eine Seltenheit und beweisen die fortschrittliche Planung der Immobilie. Auch die Tatsache, dass die Fussbodenheizung sogar bis auf die Aussenbereiche des Hauses ausgeweitet wurde, zeigt den hohen Standard dieses Bauwerks.

Ein Millionenschatz, der langsam verfällt

Trotz der fortschreitenden Verwitterung bleibt die Vergangenheit des Anwesens ein Mysterium: Wer hat es gebaut? Wer hat dort gelebt? Und warum wurde das Haus verlassen? Diese offenen Fragen regen die Fantasie der Zuschauer an und lassen das Video von Janko viral gehen.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.