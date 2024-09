Hier befiehlt Netanyahu den Luftangriff auf Beirut

Benjamin Netanyahu hat für den Luftangriff auf die Hauptzentrale der Hisbollah seinem Büro zufolge aus New York grünes Licht gegeben. Ein Bild zeigt den israelischen Ministerpräsidenten in seinem Hotelzimmer in einem Telefongespräch. In der linken Hand hält er einen Stift, er scheint gerade ein Dokument zu unterzeichnen. Netanyahu befand sich wegen der Generaldebatte der Vereinten Nationen in der Ostküstenmetropole. Nach dem Angriff reist er nun aber früher als geplant ab.