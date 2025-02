Geisel soll in UNRWA-Einrichtungen festgehalten worden sein

Lange musste ihre Familie um Emily Damari zittern. Jetzt ist sie frei. Foto: keystone-sda.ch

Die Mutter der am 19. Januar im Austausch gegen palästinensische Häftlinge von der Hamas freigelassenen Emily Damari (28) behauptet, dass ihre Tochter in Einrichtungen des Palästinenserhilfswerks der Uno (UNRWA) festgehalten worden sei. Zudem sollen Damaris Entführer ihr eine medizinische Behandlung verweigert haben.

Die junge Frau hatte bei ihrer Entführung am 7. Oktober 2023 zwei Finger an der linken Hand verloren, als sie von Hamas-Terroristen angeschossen worden war. «Die Hamas hielt Emily in UNRWA-Einrichtungen fest und verweigerte ihr den Zugang zu medizinischer Behandlung, nachdem sie zweimal auf sie geschossen hatte», schrieb Mandy Damari auf der Plattform X. «Es ist ein Wunder, dass sie überlebt hat, und wir müssen jetzt den verbleibenden Geiseln helfen», erklärte die britisch-israelische Doppelbürgerin weiter.

Das UNRWA erklärte in einer Antwort an Damari, dass der «sehr schwerwiegende Vorwurf» untersucht werden müsse. «Wir fordern seit Monaten die Freilassung der Geiseln. Diese Behauptungen, dass Geiseln in den Räumlichkeiten des UNRWA festgehalten würden, selbst wenn diese geräumt worden wären, sind absolut ernst zu nehmen», sagte UNRWA-Sprecherin Juliette Touma der BBC. Israel hat am Freitag per Gesetz Operationen der UNRWA auf seinem Staatsgebiet untersagt. Auch der Kontakt israelischer Behörden mit der Organisation ist verboten.