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Lieferwagen stürzt von Fähre ins Meer – Fahrer entkommt knapp
Dramatischer Moment
Lieferwagen stürzt von Fähre ins Meer
Dramatischer Moment in Indonesien: Ein mit Palmfrüchten beladener Pkw rutscht von einer Fährrampe ins Meer, als Strömungen das Schiff wegtrieben. Der Fahrer entkam zum Glück unverletzt.
Publiziert: vor 1 Minute
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