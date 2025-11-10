DE
Längster Shutdown aller Zeiten
US-Senat steht kurz vor Einigung im Budgetstreit

Die Demokraten signalisieren Bereitschaft zu einem Kompromiss um den längsten Shutdown der US-Geschichte zu beenden. Dafür fordern sie aber noch Zugeständnisse vom Weissen Haus.
Publiziert: vor 10 Minuten
|
Aktualisiert: vor 1 Minute
Seit 40 Tagen steht die US-Regierung wegen des Budgetstreits still.
Foto: imago/UPI Photo

Darum gehts

  • Mehrere demokratische Senatoren signalisieren Kompromissbereitschaft
  • Acht Stimmen der Demokraten sind für Ende des Stillstandes nötig
  • Der Regierungsbetrieb ist seit Wochen lahmgelegt
Gabriel Knupfer und Keystone-SDA

Der längste Shutdown der Geschichte könnte bald enden. Nach Informationen des Portals Politico zeigten sich mehrere Senatoren im Kongress optimistisch, dass es zu einem Kompromiss kommen könnte.

Konkret: Mehrere Demokraten im Senat signalisierten ihre Bereitschaft, für die Wiedereröffnung der Regierung zu stimmen, berichtete der Sender CNN. Dafür müssten sie aber vom Weissen Haus einige letzte wichtige Zugeständnisse erhalten.

Finanzierung bis am 30. Januar

Laut Insidern will der Senat die Regierungsgeschäfte vorerst bis am 30. Januar finanzieren. Der nächste Shutdown würde damit schon bald wieder drohen. Ausserdem fordern die Demokraten offenbar, dass Entlassungen von Regierungsangestellten zurückgenommen werden.

Insgesamt wären die Stimmen von mindestens acht demokratischen Senatoren nötig. Mehrheitsführer John Thune (64) von den Republikanern gab an, dass der Senat noch am Sonntag (Ortszeit) eine erste Abstimmung über einen Arbeitsplan durchführen will.

Kein Lohn für Beamte

Die Parlamentskammer war am Wochenende in einem ungewöhnlichen Schritt zusammengekommen, um über das Budget zu debattieren. Weil sich Demokraten und Republikaner im Kongress nicht einigen können, ist der reguläre Regierungsbetrieb in den USA in grossen Teilen lahmgelegt.

Viele Bundesbedienstete erhalten derzeit keinen Lohn, Programme zur Versorgung armer Haushalte mit Lebensmitteln stehen unter Druck. Betroffen sind auch Abläufe an Flughäfen; in den vergangenen Tagen kam es zu Tausenden Ausfällen und Verspätungen. Mit 40 Tagen handelt es sich inzwischen um den längsten Shutdown in der US-Geschichte.

