Laut US-Präsident Donald Trump soll jeder Bürger bald 2000 Dollar erhalten. Dies verkündete Trump auf seiner Plattform Truth Social. Menschen mit hohem Einkommen sind davon ausgeschlossen.

1/4 Trump möchte jedem Bürger eine «Dividende» zu Gute kommen lassen. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Trump plant Auszahlung von 2000 Dollar an US-Bürger als Dividende

Trump lobt US-Wirtschaft und kritisiert Gegner von Zöllen als Narren

Teuerung in den USA liegt bei 3,0 Prozent trotz Trumps Behauptung Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

US-Präsident Donald Trump (79) will den Bürgern pro Kopf eine «Dividende» in Höhe von mindestens 2000 Dollar zahlen. Die Summe entspricht derzeit umgerechnet 1611 Franken. Das kündigte er auf der Plattform Truth Social an. Ausgeschlossen sollen lediglich Bürger mit hohem Einkommen sein.

In dem Post lobte Trump die US-Wirtschaft: Durch die Zölle würden «Billionen von Dollars» eingenommen, so dass bald auch damit begonnen werden könne, die enorm hohen Schulden des Landes abzubezahlen. «Menschen, die gegen Zölle sind, sind NARREN!», schreibt Trump weiter.

Trump brachte Idee schon einmal ins Spiel

Trump hatte schon vor Monaten die Idee einer Auszahlung an die US-Bürger öffentlich ins Spiel gebracht, jedoch nicht weiterverfolgt. Nach den jüngsten Siegen der Demokraten bei Gouverneurswahlen und bei der Bürgermeisterwahl in New York war aber auch aus den eigenen Reihen Kritik laut geworden, Trump kümmere sich zu wenig um seine Stammwählerschaft, denen er im Präsidentschaftswahlkampf einen Rückgang der Lebenshaltungskosten versprochen hatte.

Trump spricht in dem Post zwar von «fast keiner Inflation», allerdings erweist sich die Teuerung mit zuletzt 3,0 Prozent als hartnäckig. Hinzu kommen Sorgen über die Folgen des Booms bei der Künstlichen Intelligenz (KI) wie zum Beispiel Massenentlassungen oder höhere Strompreise. In New York und anderen Grossstädten sind auch die hohen Wohnkosten ein Thema.

Zudem waren zuletzt Warnungen über eine KI-Blase an der Börse laut geworden – in den USA halten viele Bürger Aktien, was häufig auch im Zusammenhang mit der Altersversorgung steht. Trump betont jedoch «Rekordaktienpreise» und schreibt: «Rekordinvestitionen in den USA, überall spriessen Anlagen und Fabriken aus dem Boden.»