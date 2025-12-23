Mindestens drei Menschen starben bei neuen russischen Luftangriffen in der Ukraine, darunter ein vierjähriges Kind. Präsident Selenski fordert mehr internationalen Druck auf Kremlchef Putin, um den Krieg zu beenden.

Drei Tote bei russischen Luftangriffen auf Ukraine – darunter ein Kind

Darum gehts Mindestens drei Tote bei neuen russischen Luftangriffen in der Ukraine

Ein vierjähriges Kind starb bei Drohnenangriff auf Wohnhaus

Bei neuen russischen Luftangriffen sind in der Ukraine nach Angaben von Präsident Wolodimr Selenski (48) mindestens drei Menschen getötet worden.

Im Gebiet Schytomyr westlich der Hauptstadt Kiew sei ein vier Jahre altes Kind getötet worden, als eine Drohne ein Wohnhaus getroffen habe, teilte Selenski in den sozialen Netzwerken mit. In der Region Kiew starb demnach eine Frau bei einem russischen Drohnenangriff. Im Gebiet Chmelnyzkyj habe es ebenfalls ein Opfer gegeben, sagte Selenski.

Insgesamt habe Russland 650 Drohnen und mehr als drei Dutzend Raketen und Marschflugkörper eingesetzt. Die Flugabwehr habe viele Flugkörper abgeschossen, aber es habe auch Einschläge gegeben, teilte der Präsident weiter mit. «Die Schläge kommen vor Weihnachten, wenn die Menschen zu Hause mit ihren Familien in Sicherheit zusammen sein wollen», sagte Selenski.

Selenski fordert mehr Druck auf Russland

Kremlchef Wladimir (78) Putin zeige mit diesen Schlägen, dass er mit dem Töten nicht aufhören könne, meinte der ukrainische Staatschef. Die Welt müsse mehr Druck auf Russland ausüben, den Krieg zu beenden. Selenskyj veröffentlichte auch zahlreiche Fotos von den neuen Verwüstungen.

In der Hauptstadt Kiew wurden nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko (54) mindestens drei Menschen verletzt. Trümmer einer abgeschossenen Drohne seien an einem Wohnhaus abgestürzt, Fensterscheiben seien zerbrochen, teilte Klitschko bei Telegram mit. Er rief die Menschen auf, sich in Schutzräumen in Sicherheit zu bringen.

Angriffe auf Energieinfrastruktur

Im ganzen Land herrschte am Morgen Luftalarm wegen russischer Raketen- und Drohnenangriffe. Im Gebiet Schytomyr gab es laut Behörden nach russischen Luftschlägen sechs Verletzte, unter ihnen zwei Kinder.

Die russischen Angriffe richten sich vor allem gegen die Energieinfrastruktur des Landes. Vielerorts musste laut Behörden der Strom abgeschaltet werden. Die ohnehin schwierige Lage für viele Menschen wegen der Strom- und Heizungsausfälle verschärft sich durch eisige Temperaturen in dem Land. Die ukrainische Führung wirft Russland Terror vor.

Russland übt mit diesen schweren Angriffen in der kalten Jahreszeit zusätzlichen Druck auf die Ukraine aus, sich in den laufenden Verhandlungen über eine Beendigung des Angriffskrieges auf Moskaus Bedingungen für eine Waffenruhe einzulassen. Bei den Gesprächen zwischen Ukrainern und US-Amerikanern einerseits sowie russischen und US-Vertretern andererseits über ein mögliches Kriegsende ist bisher keine Einigung in Sicht.