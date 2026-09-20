Bundeskanzler Friedrich Merz wendet sich kurz nach 18 Uhr an die Bevölkerung. Die Rede folgt auf tagelange Spekulationen um seine Person nach dem schlechten Abschneiden seiner Partei bei den letzten Wahlen.

Janine Enderli Redaktorin News

CDU-Chef und Bundeskanzler Friedrich Merz äusserst sich direkt im Anschluss an die ersten Prognosen zu den Landestagswahlen in Mecklenburg-Vormpommern und Berlin öffentlich. Merz' Umfeld kündigte zuvor eine entsprechende Erklärung in der CDU-Zentrale in Berlin an. Dabei werde es darum gehen, einen Blick nach vorne zu richten, heisst es.

Um 18.15 Uhr schritt Merz auf das Podium. Zunächst dankte er seiner Partei und seinen Kandidaten für den Wahlkampf in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin. Das Ergebnis seiner CDU in Mecklenburg-Vorpommern sei ein «Desaster».

«Ich übernehme Verantwortung»

Schliesslich umreisst Merz' seine Vision für Deutschland und auch die Herausforderungen. Kanzler Merz schwörte die Bürger auch auf harte Zeiten ein: «Wir brauchen Veränderungen, Veränderungen kosten Kraft. Nicht alles wird schnellen Beifall finden.» Die Veränderungen würden für viele Menschen mit «Belastungen und neuen Unsicherheiten einhergehen», oft sehe man die Wirkung erst später.

«Aber genau deswegen können wir die Entscheidungen jetzt nicht aufschieben. Was jetzt zu tun ist, fordert Rückgrat und Standhaftigkeit. Ich werde das tun.» Er möchte Verantwortung übernehmen, so Merz und schob damit den Rücktrittsgerüchten vorerst einen Riegel.

Zuvor gab es tagelange Spekulationen um Merz' Person. Einige Parteikollegen sollen diskutiert haben, ob Merz' an der Spitze die richtige Person für die kommenden Herausforderungen ist. Mitte der vergangenen Woche bekam der Kanzler jedoch Rückendeckung von seinen acht Ministerpräsidenten.