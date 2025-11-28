Der polnische Geheimdienst hat fünf mutmassliche Spione festgenommen. Zwei Ukrainer und drei Belarussen sollen kritische Infrastruktur fotografiert und dafür in Kryptowährung bezahlt worden sein. Bei Verurteilung drohen ihnen bis zu 30 Jahre Haft.

Polen nimmt zwei Ukrainer und drei Belarussen fest

Darum gehts Polen verhaftet fünf mutmassliche Agenten für Spionage kritischer Infrastruktur

Verdächtige nutzten Telegram für Kontakt und erhielten Kryptowährung als Bezahlung

Bei Verurteilung drohen Haftstrafen zwischen 5 und 30 Jahren

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Polens Geheimdienst hat fünf mutmassliche Agenten festgenommen. Es handele sich um zwei ukrainische und drei belarussische Staatsbürger, teilte die Staatsanwaltschaft in Warschau mit. Die Ermittler werfen ihnen Spionage für einen fremden Geheimdienst vor.

Nach den bisherigen Erkenntnissen sollen die fünf Personen über den Messengerdienst Telegram Kontakt zu Vertretern eines ausländischen Geheimdienstes gehalten haben.

Sie kassierten Krypto-Lohn

In deren Auftrag fotografierten sie Objekte der kritischen Infrastruktur sowie Orte, die für die Sicherheit Polens relevant sind. Für ihre Dienste wurden sie demnach in Kryptowährung entlohnt.

Drei der mutmasslichen Agenten wurden in Untersuchungshaft genommen, eine minderjährige Ukrainerin landete in einer Haftanstalt für Jugendliche. Der fünfte Verdächtige erhielt mit Blick auf seinen schlechten Gesundheitszustand lediglich die Auflage, das Land nicht zu verlassen.

Polen: viele russische Agenten im Land

Im Fall einer Verurteilung droht den mutmasslichen Agenten eine Haftstrafe von fünf bis 30 Jahren.

Polen ist einer der wichtigsten politischen und militärischen Unterstützer der von Russland angegriffenen Ukraine. Die Regierung in Warschau wirft den Geheimdiensten Russlands und seines Verbündeten Belarus vor, viele Agenten ins Land zu schicken und Saboteure anzuwerben.

Erst Mitte November waren bei einem Sprengstoffanschlag auf eine strategisch wichtige Bahnstrecke die Gleise stark beschädigt worden. Ein Lokführer bemerkte den Schaden rechtzeitig, verletzt wurde niemand.