Israels Premier Benjamin Netanyahu musste sich in den vergangenen Tagen extrem viel Kritik gefallen lassen. Foto: imago/UPI Photo

Samuel Schumacher Ausland-Reporter

Was bei der studentischen Jugend en vogue ist, war bei Regierungschefs bis vor kurzem verpönt: Offene Kritik an Israel leisteten sich nur arabische Herrscher und lateinamerikanische Revoluzzer. Nicht aber die Damen und Herren in Europas Demokratie-Palästen.

Schon ganz und gar nicht die politische Führung in Berlin. Verständlich: Die Nazi-Verbrechen haben das jüdische Volk überhaupt erst in die Situation gebracht, sich jetzt gegen Hamas-Terroristen und iranische Mullahs zur Wehr setzen zu müssen. So gesehen ist das, was Friedrich Merz (69) Anfang Woche wagte, ein Schock.