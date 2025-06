1/6 Am Samstag findet Trumps langersehnte Militärparade statt. Foto: imago/UPI Photo

Darum gehts Trump-Militärparade findet trotz Unwetterwarnung und politischer Spannungen statt

Proteste gegen Trumps Einwanderungspolitik erwartet, Polizei in Alarmbereitschaft

60 Demonstranten wurden bereits am Freitagabend festgenommen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Janine Enderli Redaktorin News

vor 50 Minuten vor 50 Minuten Grösste Militärparade seit 1991 Die Militärparade, die heute die Constitution Avenue in Washington D.C. hinunterrollen wird, ist die grösste Demonstration militärischer Macht in der Hauptstadt seit 1991, als eine Parade von Panzern, Truppen und Raketen das Ende des ersten Golfkriegs markierte. US-Präsident Donald Trump, der heute seinen 79. Geburtstag feiert, wird am Abend erwartet und verspricht eine patriotische Show, wie man sie noch nie gesehen hat. «Wir wollen ein bisschen angeben», sagte er diese Woche zu den Soldaten und ihren Familien. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Foto: AP Angehörige der US-Armee versammeln sich neben einem AH-64 Apache-Helikopter. Foto: AP Ein Bradley-Kampffahrzeug in Washington, D. C. Foto: AP Ende des Livetickers

Die Militärparade von US-Präsident Donald Trump (79) am Samstag findet zu einem heiklen Zeitpunkt statt. Die neusten Entwicklungen im Nahen Osten sowie die aufgeheizte innenpolitische Stimmung begleiten das 250-jährige Jubiläum der US-Armee, das genau mit Trumps 79. Geburtstag zusammenfällt. Und damit nicht genug: Für den Zeitpunkt der Parade sind für Washington D.C heftiger Regen und Sturzfluten vorausgesagt. Fällt die Parade also ins Wasser?

Ein Armeesprecher gab an, die hohe Blitzwahrscheinlichkeit sowie Sturzflutengefahr könnte gegebenenfalls zur Absage der Feierlichkeiten führen. Die Organisatoren bekräftigten jedoch, die Parade so oder so durchführen zu wollen.

Strassensperrungen, Polizei, Helikopter

Washington bereitet sich akribisch auf das Event vor. Sowohl uniformierte als auch zivile Beamte übten ihren Marsch durch die Stadt. Überall sind Strassensperrungen zu sehen – Helikopter kreisen am Himmel.

Die Parade findet einen Tag statt, nachdem die USA begonnen haben, Israel beim Abschuss iranischer Raketen zu unterstützen. Zuvor verübte Israel einen beispiellosen Angriff auf Irans Militärführung. Das genaue Ausmass von Trumps Beteiligung an der Parade bleibt deshalb unklar, berichten amerikanische Medien.

Erste Verhaftungen

Hinzu kommt: Für den Zeitpunkt der Parade werden sowohl in der Hauptstadt als auch in Städten im ganzen Land Proteste erwartet. Sie richten sich hauptsächlich gegen Trumps Einwanderungspolitik. Die Polizei sei dementsprechend in Alarmbereitschaft.

Bereits am Freitagabend wurden rund 60 Demonstranten festgenommen, die gegen den Auftritt von Truppen bei der Armeefeier protestierten.