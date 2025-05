Zum 250. Jubiläum im Juni plant die US-Armee umfangreiche Feierlichkeiten in Washington, D. C. Am Geburtstag von Donald Trump. Neu hinzu kommen soll nun eine riesige Militärparade. Die Kosten könnten in Millionenhöhe schnellen.

Trump plant riesige Militärparade an seinem Geburtstag

Trump plant riesige Militärparade an seinem Geburtstag

1/5 Die US-Armee plant umfangreiche Feierlichkeiten zum 250. Jahrestag am 14. Juni. An diesem Tag hat auch Donald Trump Geburtstag. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts US-Armee plant Militärparade in Washington D. C. zum 250. Jahrestag und zu Trumps Geburtstag

Parade soll militärische Stärke präsentieren, inklusive Panzereinheiten

Geplant sind über 6600 Soldaten, 150 Fahrzeuge und 50 Helikopter Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Eine riesige Militärparade – dies war bereits während seiner ersten Amtszeit ein grosser Wunsch des US-Präsidenten Donald Trump (78). Nun scheint dieser Wunsch Wirklichkeit zu werden, wie einem Bericht der «Associated Press» (AP) zu entnehmen ist.

Die US-Armee führe Gespräche dazu, anlässlich der Feierlichkeiten zu ihrem 250. Jahrestag am 14. Juni eine Parade in der US-Hauptstadt Washington, D. C., zu veranstalten. Dies sagte ein anonymer Verteidigungsbeamter gegenüber «Associated Press». Auf den 14. Juni fällt auch Donald Trumps Geburtstag.

Parade noch nicht offiziell bestätigt

Die Bürgermeisterin von Washington, D. C., erklärte Anfang April, dass die Regierung mit einer Anfrage auf die Stadt zugegangen sei. Eine Parade solle von Arlington im US-Bundesstaat Virginia aus bis in die US-Hauptstadt verlaufen. Auf dieser Route liegen das Pentagon und der Nationalfriedhof Arlington.

Das Weisse Haus liess noch Anfang April verkünden, dass keine Militärparade geplant sei. Der US-Armeesprecher Dave Butler sagte nun zur Nachrichtenagentur: «Wir wollen, dass die Amerikaner ihre Armee und ihre Soldaten kennenlernen. Eine Parade könnte ein Teil davon sein, und wir denken, dass dies eine hervorragende Ergänzung zu dem sein wird, was wir bereits geplant haben.»

Kosten im hohen Millionenbereich

Geplant werden die Feierlichkeiten bereits seit zwei Jahren. Neu ist nun das Konzept einer Militärparade. «Associated Press» liegen Planungsdokumente vor, die auf den 29. und 30. April datiert sind. Zur Feier der US-Armee sollen mehr als 6600 Soldaten, mindestens 150 Fahrzeuge, 50 Helikopter, 7 Bands und mehrere Tausend Bürgerinnen und Bürger auflaufen.

Die genauen Kosten sind noch nicht bekannt – man könne jedoch annehmen, dass sich diese im achtstelligen Bereich bewegen, so «Associated Press». Darin enthalten: der Transport unzähliger Militärmaterialien, von Fahr- und Flugzeugen sowie von Truppen durch das gesamte Land.

Panzereinheiten sollen auffahren

Dabei soll insbesondere die militärische Stärke der USA präsentiert werden – mit verschiedenen Bataillontypen, darunter Panzereinheiten. Ein Konzert und ein Feuerwerk würden als Teil der Abendparade erwartet, schreibt «Associated Press» weiter. Die Unterbringung und Versorgung der Soldaten, die hohe Zahl der vor Ort erwarteten Menschen und die damit verbundenen Sicherheitsaspekte bereiten den Behörden Sorgen. Auch der Einsatz von Panzern schürt Bedenken, da diese schwere Strassenschäden verursachen könnten.

Bereits 2018 strebte Donald Trump eine grosse Militärparade an, nachdem er eine solche am französischen Nationalfeiertag gesehen hatte. Doch die Pläne wurden abgesagt – wegen der geschätzten Kosten in der Höhe von 92 Millionen Dollar. Trump warf den lokalen Politikern über die sozialen Medien damals «Wucher» vor. Ob er seine Parade nun 2025 umsetzen kann, bleibt abzuwarten.