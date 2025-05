Trump muss seinen ukrainischen Mineralien-Jackpot schützen

Das Abkommen über die Ausbeutung Seltener Erden und den Wiederaufbau der Ukraine hängt von einer Bedingung ab: dem Zugang der USA zu den Seltenen Erden des Landes. Donald Trump muss nun das, was er erwerben will, schützen.

Richard Werly

Eine Bestandsaufnahme machen. Bewerten. Bohren. Ausbeuten. Donald Trump (78) weiss genau, was das Abkommen zwischen den USA und der Ukraine für sein Land und für die amerikanischen Bergbauunternehmen bedeutet, die vom ukrainischen Bodenschatz profitieren wollen. Ohne eine vollständige Einstellung der Feindseligkeiten wird es keinen Zugang zu diesen wertvollen Ressourcen geben. Hundert Tage nach Beginn seiner Präsidentschaft ist der «Commander in chief» also auf dem Papier gezwungen, das zu schützen, was er gerade erworben hat.

Der Text des Abkommens, der am Mittwoch in Washington von Finanzminister Scott Bessent (63) und der stellvertretenden ukrainischen Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko unterzeichnet wurde, sieht die Einrichtung eines gemeinsamen Fonds zwischen der Ukraine und den USA vor. Der Fonds soll für die Ausbeutung der Minen für Seltene Erden und den Wiederaufbau des Landes verwendet werden.

500'000 Tonnen Lithium schlummern im ukrainischen Boden

Dieser Fonds, so heisst es in dem Dokument, werde von Kiew und Washington finanziert, was in der Praxis die Mobilisierung ukrainischer und amerikanischer Gelder bedeute. Die Frage der Verbindlichkeiten, die die Ukraine laut Donald Trump den USA für ihre militärische Unterstützung schuldet, wird in dem Text nicht erwähnt. Der ehemalige Immobilienmogul behauptet, dass Washington seit Februar 2022 350 Milliarden US-Dollar (289 Milliarden Franken) für die Unterstützung der Kriegsanstrengungen ausgegeben hat. Die offiziellen Zahlen seines Verteidigungsministeriums verzeichnen 182,8 Milliarden an Spenden und Darlehen bis Dezember 2024. Aber das spielt für ihn keine Rolle. Um den Fonds aufzufüllen und die Projekte zu finanzieren, muss neues Geld beschafft werden, entweder von internationalen Institutionen wie der Weltbank oder von privaten Investoren. Was unmöglich ist, wenn der Krieg weitergeht.

Die zweite Bedingung: Um Zugang zu den ukrainischen Bodenschätzen zu erhalten, muss der Republikaner über glaubwürdige Schätzungen verfügen. Der geologische Dienst der USA erklärte, die Ukraine verfüge über eine der grössten bestätigten Reserven Europas, die auf 500'000 Tonnen allein an Lithium geschätzt wird. Lithium, das für Batterien, Keramik und Glas unerlässlich ist. Etwa 100 Abbaustätten könnten gemeinsam lizenziert und erschlossen werden. Und was dann?

«Drill, Baby, drill!»

Die meisten Schätzungen stammen aus der Sowjetzeit und berücksichtigen weder die Bodenverschmutzung durch neuere Minen und Sprengstoffe noch die Verschmutzung durch den Konflikt. Titan? Uran? Lithium? Ja, all das ist unter den grossen Getreidefeldern der Ukraine vergraben. 22 von 34 Mineralien, die von der Europäischen Union als kritisch eingestuft wurden, finden sich in der Ukraine. Ein potenzieller Jackpot. Auf der anderen Seite des Atlantiks wird der berühmte Wahlkampfslogan von Trump «Drill, baby, drill!» («Bohr tiefer unter die Erde, Baby!») skandiert, der die Absicht verdeutlicht, die Produktion von Kohlenwasserstoffen und Schiefergas in den USA zu steigern. Das Problem ist nur, dass das Bohren teure Anlagen und Ausrüstungen erfordert. Dies ohne Angst vor Bomben und Raketen zu tun, ist eine Voraussetzung.

Sobald Donald Trump ins Oval Office zurückgekehrt ist und bevor die von Russland angekündigte Waffenruhe in der Ukraine vom 8. bis 10. Mai beginnt, wird eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Umsetzung des Abkommens über Seltene Erden und den Wiederaufbau genauestens geprüft werden. Wie kann man eine Einstellung der Feindseligkeiten oder zumindest den Schutz der sensibelsten und ressourcenreichsten Standorte erreichen?

Keine Sicherheitsgarantien

Der Text enthält zwar keine Sicherheitsgarantien, doch er bezieht die USA in militärischer Hinsicht mit ein. Anatol Lieven, Direktor des Eurasien-Programms am Quincy Institute for Responsible Statecraft, ordnet gegenüber Al Jazeera ein: «Damit ist nicht gesagt – und Trump wird auch nie vorschlagen –, dass amerikanische Truppen zur Verteidigung der Ukraine entsendet werden sollen. Washington lehnt auch weiterhin die europäischen Vorschläge ab, europäische Truppen in die Ukraine zu entsenden. Aber man kann nicht auf der einen Seite sagen ‹wir werden ausbeuten› und auf der anderen Seite dieses Land den russischen Bomben überlassen. Am wahrscheinlichsten ist, dass die Trump-Regierung die Drohung mit harten Sanktionen gegen Moskau ziehen und den Weg für die Lieferung von Luftabwehrmaterial an Kiew ebnen wird.»

Donald Trump sei der «neue Sheriff in der Stadt», versprach der umstrittene Verteidigungsminister Pete Hegseth (44) im Februar vor den Nato-Ministern in Brüssel. Wenn dies tatsächlich der Fall ist, muss dieser Sheriff also in der Ukraine für Ordnung sorgen, um den Wohlstand seiner Landsleute zu sichern. Ist Russlands Präsident Wladimir Putin (72) bereit, seinen Stern zu respektieren, und hat er Angst vor seinem Colt?