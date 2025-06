Zahlreiche Explosionen erschüttern Teheran am Freitag. Israel greift Nuklear- und Militärziele im Iran an. Der Iran hat in der Folge einen Gegenangriff gestartet. Wir halten dich im Ticker auf dem Laufenden.

13.06.2025, 22:13 Uhr Das ist bekannt In der Nacht auf Freitag hat die israelische Armee fünf Angriffswellen auf den Iran verübt. Dabei wurden Atomanlagen und militärische Infrastruktur sowie hochrangige Beamte attackiert

Am Freitagvormittag folgte eine weitere Welle. Dieses Mal im Visier: Militärflughäfen, Raketenfabriken und Atomanlagen

Am Freitagabend griff Israel erneut mehrere Ziele im Iran an

Der Chef der iranischen Revolutionsgarden sowie der Armee- und Luftwaffenchef wurden bei den Attacken getötet

Teheran kündigte Vergeltung an – Gegenschläge am Freitagabend forderten Dutzende Verletzte in Israel

Bislang drei Todesopfer in Israel, mindestens 96 Tote im Iran

Israel befinde sich laut einem Militärsprecher «im Krieg»

Es werden immer mehr Details über das Ausmass der Angriffe bekannt. Blick hält dich über die neusten Entwicklungen hier im Liveticker auf dem Laufenden Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos vor 10 Minuten vor 10 Minuten Iran rechnet mit Ausweitung von Konflikt: «Luftraum bleibt bis auf Weiteres geschlossen» Wie die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf iranische Staatsmedien berichtet, wird der iranische Luftraum bis auf Weiteres geschlossen bleiben. Die konkreten Beweggründe sind noch unklar. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass der Iran mit weiteren Attacken auf das eigene Territorium rechnet, die sich über mehrere Wochen hinziehen werden. Die vorerst permanente Schliessung des Luftraumes liefert ein Indiz dafür, dass mit einem grösseren Krieg gerechnet wird. vor 54 Minuten vor 54 Minuten Iran verkündet Tod zwei weiterer Top-Generäle Der Iran hat den Tod zwei weiterer Generäle bestätigt. Die Offiziere Gholamresa Mehrabi und Mehdi Rabani, zwei führende Mitglieder des Generalstabs der Streitkräfte, seien bei den israelischen Bombardierungen ums Leben gekommen, berichtete der staatliche Rundfunk. Mehrabi arbeitete demnach als stellvertretender Chef der Geheimdienstabteilung im Generalstab, Rabani war stellvertretender Operationschef. Damit erhöht sich die Zahl der bestätigten Todesopfer unter den Generälen auf insgesamt acht. Welche Mitglieder der iranischen Führungsriege von Israel getötet wurden, liest du hier. Mehdi Rabani, stellvertretender Operationschef des Generalstabs, ist tot. Der stellvertretende Chef der Geheimdienstabteilung, Gholamresa Mehrabi, befindet sich ebenfalls unter den Opfern. 09:18 Uhr 09:18 Uhr Berichte: Iran will Angriffe offenbar auf US-Militärstützpunkte ausweiten Iran droht Berichten zufolge mit Angriffen auf US-Militärbasen. Dies berichten iranische Medien unter Berufung auf Militärkreise. «Der Krieg wird sich in den kommenden Tagen auf alle besetzten Gebiete dieses Regimes sowie auf amerikanische Stützpunkte in der Region ausweiten», zitiert Fars einen Kommandanten. Wird diese Aktion durchgeführt, bedeutet das eine weitere Eskalationsstufe im Konflikt. Hinzu kommt: Irans Regierung sieht nach dem israelischen Grossangriff keinen Sinn mehr in den Atomverhandlungen mit den USA. Man könne nicht behaupten, verhandeln zu wollen, und zugleich Israel gestatten, die territoriale Integrität Irans zu verletzen, sagte Aussenamtssprecher Ismail Baghai laut der Nachrichtenagentur Tasnim mit Blick auf die USA. 08:43 Uhr 08:43 Uhr «Nationale Bedeutung»: Israel attackiert Verteidigungsanlagen bei Teheran Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben in der Nacht Dutzende Ziele im Iran angegriffen. Darunter seien Infrastrukturen für Boden-Luft-Raketen gewesen, teilte das Militär mit. Dadurch sollte die Luftabwehr in der Umgebung von Teheran beschädigt werden, um der israelischen Luftwaffe dort freie Hand zu gewähren. Tomer Bar, Chef der israelischen Luftwaffe sagte: «Zum ersten Mal seit Beginn des Krieges haben wir über 1500 km von israelischem Gebiet entfernt Verteidigungsanlagen in der Nähe von Teheran getroffen.» Bar sprach von «präzisen Schlägen von operativer und nationaler Bedeutung». 08:24 Uhr 08:24 Uhr Israel trifft Flughafen in Teheran In der iranischen Hauptstadt ist einer der beiden Flughäfen Ziel israelischer Angriffe geworden. Auf dem militärischen Teil des Flughafens Mehrabad nahe Terminal 4 kam es in der Nacht zu Explosionen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Irna berichtete. Ein Hangar für Kampfjets sei getroffen worden. Der Flugverkehr ist unterdessen weiter gesperrt. Die Nachrichtenagentur wies Berichte zurück, wonach die Landebahnen des Flughafens getroffen worden seien. Mehrabad liegt im Herzen der Millionenmetropole mit über 15 Millionen Einwohnern. Er wird vor allem für Inlandsflüge genutzt und dient als Basis der Regierungsflotte. Der internationale Flughafen befindet sich rund 40 Kilometer südlich der Hauptstadt. 06:27 Uhr 06:27 Uhr Mehrere Angriffswellen auf Israel – Bevölkerung soll sich in Schutzräume begeben Der Iran hat Israel nach Angriffen auf seine Atomanlagen und wichtige militärische Ziele mit mehreren massiven Angriffswellen überzogen. Binnen weniger Stunden ertönte in der Nacht zu Samstag landesweit mehrfach Luftalarm, darunter in Jerusalem und in Tel Aviv. Die israelische Armee rief die Bevölkerung am Samstagmorgen auf, sich in Schutzräume zu begeben und dort bis auf weiteres zu bleiben. Ersten Berichten zufolge kamen mindestens drei Menschen ums Leben. Dutzende weitere hätten teils schwere Verletzungen erlitten, meldete die «Times of Israel» am Morgen. In der israelischen Region Arava wurden Sirenen ausgelöst, die vor einer vermuteten Drohneninfiltration warnen, berichten israelische Medien. In Teheran kam es ebenfalls zu erneuten Angriffen. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, wurde ein Flughafen von israelischen Geschossen getroffen. Foto: Anadolu via Getty Images 05:36 Uhr 05:36 Uhr Netanyahu ruft Iraner zum Sturz des Regimes auf Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat das iranische Volk dazu aufgerufen, sich gegen die Führung in Teheran zu erheben und das «Unterdrückerregime» zu stürzen. Dies erklärte der israelische Regierungschef in einer am Freitagabend ausgestrahlten. Videobotschaft. Das Ziel des Angriffs Israels auf den Iran sei nicht nur, die nukleare und ballistische Bedrohung durch das «islamische Regime» für Israel zu stoppen, sondern auch «den Weg für euch zu eurer Freiheit zu ebnen», so Netanyahu in seiner Ansprache an das «stolze iranische Volk». Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos 04:09 Uhr 04:09 Uhr Explosionen auf beiden Seiten Die Lichtspur einer iranischen Rakete ist zu sehen, bevor sie in Tel Aviv einschlägt. Foto: keystone-sda.ch Der Krieg zwischen den Erzfeinden Israel und Iran geht weiter. In der Nacht feuerte der Iran nach Angaben des israelischen Militärs erneut Dutzende Raketen auf den jüdischen Staat ab, von denen einige abgefangen worden seien. In Israel starb eine weitere Person. «Kein hermetischer» Schutz Israels Streitkräfte lösten nach der Entdeckung von neuen Raketenabschüssen aus dem Iran im Morgengrauen in mehreren Teilen des Landes wieder Alarm aus. «Die Luftwaffe arbeitet derzeit daran, die Bedrohung abzufangen und gegebenenfalls anzugreifen», hiess es. Die Verteidigung sei «nicht hermetisch», wird gewarnt. Die Bevölkerung soll Schutzräume aufsuchen und dort bis auf weiteres bleiben. Das Verlassen der Schutzräume sei nur nach ausdrücklicher Genehmigung gestattet. Explosionen auf beiden Seiten Laut israelischen Medien wurden bei iranischen Angriffen zahlreiche weitere Menschen verletzt. Im dicht bevölkerten Raum der Küstenmetropole Tel Aviv habe es erneut Einschläge gegeben. Auch in der iranischen Hauptstadt Teheran wurde übereinstimmenden Berichten zufolge wieder die Luftabwehr aktiv. Augenzeugen und örtliche Medien berichteten von Explosionen im Zentrum und Nordosten der Millionenstadt. 02:50 Uhr 02:50 Uhr Israel: Iranische Uran-Umwandlungsanlage in Isfahan bei Angriff zerstört Irans Nuklearanlage in Isfahan, aufgenommen am 30. Mai dieses Jahres. Foto: AFP Israel hat nach Militärangaben eine Anlage zur Uran-Umwandlung in der iranischen Stadt Isfahan bei einem Angriff zerstört. Bei dem Angriff israelischer Kampfjets sei «eine Anlage zur Herstellung von metallischem Uran, Infrastruktur zur Umwandlung angereicherten Urans, Labore und weitere Infrastruktur zerstört worden», erklärte die israelische Armee am Freitagabend. Iranische Medien hatten zuvor eine «enorme Explosion» in Isfahan gemeldet. 01:30 Uhr 01:30 Uhr Iran will zwei israelische F-35-Kampfjets abgeschossen haben, Israel dementiert Die Wahrheit ist in Zeiten von Krieg bekanntlich das erste Opfer. Iranische Staatsmedien berichten, dass Irans Luftabwehr zwei israelische F-35-Kampfjets nach dem Abfangen zerstört habe. Die «Tehran Times» meldet, die iranische Luftabwehr habe zwei Kampfjets abgeschossen. Die Pilotin von einem der F-35 sei festgenommen, nachdem sie per Schleudersitz und Fallschirm auf iranischem Boden gelandet sei. Israel hat in der Nacht den Iran mit einem «Präventivschlag» angegriffen, so der israelische Verteidigungsminister Israel Katz (69). In Teheran waren am frühen Morgen Ortszeit Explosionen zu hören. Über der Stadt stiegen Rauchsäulen auf. Auch aus dem Zentraliran wurden israelische Angriffe gemeldet.

In Israel waren im ganzen Land Alarmsirenen zu hören. Verteidigungsminister Katz rief landesweit den Ausnahmezustand aus, in Vorsorge auf erwartete iranische Gegenangriffe. Finanzindizes und Futures weltweit brachen in einer ersten Reaktion auf die israelische Militäroperation ein.

Premierminister Benjamin Netanyahu (75) erklärte in einer 7-minütigen Rede an die Nation, dass Israel die Operation «Aufsteigender Löwe» gestartet habe – eine Militäroperation, «um die iranische Bedrohung für das Überleben Israels zurückzudrängen. Diese Operation», sagte Netanyahu, «wird so viele Tage andauern, wie nötig sind, um diese Bedrohung zu beseitigen.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Iran droht mit Vergeltung

Der Iran drohte umgehend mit Vergeltung. Das Land werde «entschlossen» auf die israelischen Angriffe am Freitagmorgen reagieren. Das «zionistische Regime» werde «aufgelöst», zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Irna eine Geheimdienstquelle.

Israelischen Medienberichten zufolge gehörte der Stabschef der iranischen Streitkräfte, General Mohammad Bagheri (65), zu den hochrangigen iranischen Regierungsvertretern, die Ziel der israelischen Angriffe waren. Das iranische Staatsfernsehen bestätigte bald den Tod von Hussein Salami (†65), dem Befehlshaber der Iranischen Revolutionsgarde. Später wurde auch der «Märtyrertod» von Bagheri bestätigt.

Israel habe Nuklear- und Militärstandorte im Visier, zitierte die Nachrichtenagentur AP aus israelischen Militärkreisen. Laut Netanyahu habe Israel die iranische Atomanreicherungsanlage in Natanz rund 250 Kilometer südlich von Teheran angegriffen. Unbestätigten Berichten zufolge wurde zudem die Schwerwasserproduktionsanlage im nahen Arak attackiert.

«Erste Phase» abgeschlossen

«Nach dem Präventivschlag des Staates Israel gegen den Iran wird für die unmittelbare Zukunft ein Raketen- und Drohnenangriff gegen den Staat Israel und seine Zivilbevölkerung erwartet», erklärte Verteidigungsminister Katz. Zum ausgerufenen Notstand sagte Katz, er habe «eine besondere Anordnung unterzeichnet, nach der an der Heimatfront im gesamten Staat Israel ein besonderer Ausnahmezustand verhängt wird.»

Dutzende von Kampfflugzeugen hätten «die erste Phase» des Einsatzes abgeschlossen, teilte das israelische Militär auf Telegram mit. Es seien Dutzende von militärischen Zielen, darunter auch nukleare Ziele in verschiedenen Regionen des Iran attackiert worden, hiess es.

Auch in der Nähe des Flughafens von Bagdad in der irakischen Hauptstadt wurden Explosionen gemeldet.

Trump warnte Israel

US-Präsident Donald Trump (78) hatte Israel davor noch dazu aufgefordert, Angriffe auf iranische Atomanlagen angesichts der laufenden Verhandlungen über ein Atomabkommen mit Teheran zu unterlassen. «Wir stehen kurz vor einer ziemlich guten Einigung», sagte Trump am Donnerstag vor Journalisten. Er warnte vor einem «massiven Konflikt» in der Region, falls Israels Regierungschef Netanyahu bereits geäusserte Erwägungen über einen Angriff auf iranische Atomanlagen in die Tat umsetzen würde.

«Ich will nicht, dass sie reingehen, weil ich glaube, es könnte alles vermasseln», sagte Trump und bezog sich dabei auf ein mögliches Abkommen mit Teheran. Ein israelischer Angriff sei nicht ausgeschlossen, sagte der US-Präsident. «Ich möchte nicht sagen, dass er unmittelbar bevorsteht, aber es sieht so aus, als ob es etwas ist, das sehr wohl passieren könnte.»

Washington: Keine US-Beteiligung

Die US-Botschaft in Jerusalem wies «alle US-Regierungsangestellten und ihre Familienangehörigen aufgrund der aktuellen Sicherheitslage an, sich bis auf weiteres in Sicherheit zu bringen», heisst es in einer Sicherheitswarnung auf der Webseite der Botschaft.

Die USA sind Regierungsangaben zufolge nicht an dem israelischen Angriff auf den Iran beteiligt, erklärte US-Aussenminister Marco Rubio (54). Die oberste Priorität der USA sei der Schutz der eigenen Truppen und Einrichtungen in der Region, sagte Rubio – verbunden mit einer Warnung an Teheran, keine US-Ziele anzugreifen.

«Lassen Sie mich deutlich sein», sagte Rubio in einer vom Weissen Haus verbreiteten Pressemitteilung. «Der Iran sollte US-Einrichtungen oder US-Personal nicht angreifen.»