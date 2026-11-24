Bei der achtjährigen Elle Walline aus Michigan wurde das Sanfilippo-Syndrom Typ C diagnostiziert. Die unheilbare Krankheit führt zu fortschreitendem geistigen und körperlichen Verfall. Auch in der Schweiz sind Kinder von der Stoffwechselerkrankung betroffen.

Darum gehts Elle (8) hat Sanfilippo Typ C und wird wohl keine 20 Jahre alt

Ihre Eltern sammeln 2,5 Millionen Dollar für eine Gentherapie

In der Schweiz sind 80 bis 100 Kinder und Jugendliche von Kinderdemenz betroffen

Marian Nadler Redaktor News

Elle Walline (8) aus dem US-Bundesstaat Michigan leidet an einer seltenen genetischen Erkrankung, die als Kinderdemenz bekannt ist. Ihre Eltern, David (41) und Chelsea Walline (39), waren bestürzt, als sie am 3. Juni 2025 die Diagnose erfuhren: Sanfilippo-Syndrom Typ C – eine seltene Stoffwechselstörung, die zu fortschreitendem geistigen und körperlichen Verfall führt.

Bereits im Vorschulalter fiel auf, dass Elle im Vergleich zu Gleichaltrigen langsamer lernte. «Eines der deutlichsten Beispiele war, als sie das ABC lernte. Man konnte sehen, wie schwer es ihr fiel, sich die Buchstaben zu merken», erzählt ihre Mutter gegenüber der britischen Nachrichtenagentur SWNS. Trotz Sprach- und Physiotherapie verschlechterte sich ihr Zustand zunehmend.

Diese Symptome können auf Kinderdemenz hinweisen

Mit fünf Jahren wurden bei Elle zunächst Autismus und eine kognitive Beeinträchtigung diagnostiziert. Weitere genetische Tests führten dann zur verheerenden Nachricht: Elle wird voraussichtlich als Teenagerin sterben. «Es war das Herzzerreissendste, was wir je gehört haben», sagt Chelsea.

Die Krankheit, die oft als Kinderdemenz bezeichnet wird, führt dazu, dass Betroffene ihre Fähigkeit verlieren, zu gehen, zu sprechen und sich an geliebte Menschen zu erinnern. Derzeit gibt es keine Heilung für das Sanfilippo-Syndrom Typ C. Doch die Familie hat die Hoffnung nicht aufgegeben. Sie will 2,5 Millionen Dollar an Spenden einsammeln, um eine vielversprechende Gentherapie zu finanzieren. Diese hat bereits für Typ A die Zulassung der US-Arzneimittelbehörde erhalten, aber nicht für Typ C. Die Herausforderung für die Forschung: Bei Typ A fehlt den Betroffenen ein anderes Enzym als bei Typ C.

«Wir sind zuversichtlich, dass Elle die Behandlung bekommen wird», sagt David. «Ohne diese Hoffnung könnten wir das nicht durchstehen.»

Gedächtnis, Sprache, Sehvermögen, Bewegung, Schlaf und körperliche Fähigkeiten: Es gibt kaum einen Bereich, den das Syndrom unberührt lässt. Vergisst ein Kind bereits Erlerntes oder kann sich immer schlechter konzentrieren, kann das ein Zeichen für Kinderdemenz sein. Auch eine undeutliche Sprechweise und das Vergessen von Wörtern gehören zu den bekannten Symptomen.

Auch in der Schweiz leiden Kinder an Demenz

Beim Sehvermögen kann eine zunehmende Sehschwäche bis hin zur Erblindung auftreten. Hinzu kommen Depressionen, Angstzustände oder Halluzinationen.

Die Kinder werden zudem in ihren Bewegungen ungeschickter und können schlechter laufen. Manche haben auch Schwierigkeiten beim Kauen und Schlucken. Ausserdem können je nach Krankheitsverlauf zunehmend Schlafprobleme auftreten. Die United States National Library of Medicine nennt in ihrer Online-Datenbank zudem epileptische Anfälle als eine weitere Möglichkeit für Beschwerden.

In der Schweiz leben rund 80 bis 100 Kinder und Jugendliche mit Kinderdemenz, darunter Julia Schmid (12), über die Blick im November berichtete. Ihre Eltern drängen auf eine schnelle Zulassung der Typ-A-Gentherapie namens Fayuvi in der Schweiz.