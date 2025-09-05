Die USA verstärken ihre Präsenz in der Karibik mit zehn F-35-Kampfjets in Puerto Rico. Offiziell sollen sie gegen Drogenkartelle eingesetzt werden. Die Stationierung folgt auf einen Militäreinsatz gegen ein venezolanisches Boot.

Daniel Macher Redaktor News

Die USA bauen ihre Militärpräsenz in der Karibik massiv aus. Zehn hochmoderne F-35-Kampfjets sollen laut Quellen schon nächste Woche auf einem Stützpunkt in Puerto Rico stationiert werden, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Offiziell heisst es, die Maschinen würden im Kampf gegen Drogenkartelle eingesetzt. Der Schritt dürfte die Spannungen in der Region weiter anheizen.

Präsident Donald Trump (79) macht damit eines seiner zentralen Wahlversprechen wahr: den Schmuggel von Kokain und anderen Drogen in die USA zu bekämpfen. Bereits in den letzten Wochen hatten die US-Streitkräfte mehrere Kriegsschiffe in die südliche Karibik entsandt. Nun folgen die Tarnkappenjets, die zu Operationen gegen sogenannte «Drogenterrororganisationen» eingesetzt werden sollen.

Droht eine weitere Eskalation?

Der Entscheid kommt nur Tage nach einem umstrittenen Militäreinsatz: Am Dienstag hatten US-Kräfte ein Boot aus Venezuela angegriffen, das laut Trump «riesige Mengen Drogen» transportierte. Dabei starben elf Menschen. Beobachter sehen darin den Auftakt zu einer längerfristigen US-Militärkampagne in Lateinamerika.

Die Stationierung der Jets gilt als Machtdemonstration gegenüber den Kartellen – aber auch gegenüber Regierungen in der Region, die Washington als zu nachsichtig einschätzt. Kritiker warnen, der Konflikt könnte weiter eskalieren.