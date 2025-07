1/10 Sie urlaubte auf Sardinien: Vivian Spohr, hier mit ihrem Mann Carsten Spohr Anfang Jahr am Filmfestival von Cannes. Foto: Getty Images

Darum gehts Deutsche Touristin verursacht tödlichen Unfall auf Sardinien mit SUV

Vivian Spohr, Ehefrau des Lufthansa-Chefs, als mutmassliche Fahrerin identifiziert

51-jährige Topmanagerin wird wegen fahrlässiger Tötung im Strassenverkehr ermittelt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Janine Enderli Redaktorin News

Auf Sardinien ereignete sich am Dienstag ein tödlicher Unfall. Eine deutsche Touristin erfasste in Porto Cervo mit ihrem SUV die junge Babysitterin Gaia C.* (†24). Die junge Frau wurde angefahren, als sie gegen 13.30 Uhr einen Zebrastreifen überqueren wollte. Sie erlag ihren tödlichen Kopfverletzungen noch am Unfallort.

Nun berichten die italienische Nachrichtenagentur Ansa und mehrere italienische Medien übereinstimmend: Bei der Fahrerin, die Gaia mit ihrem SUV erfasste, soll es sich um Vivian Spohr (51), Ehefrau des Lufthansa-Chefs Carsten Spohr (58) handeln.

Gegen die Topmanagerin werde wegen fahrlässiger Tötung im Strassenverkehr ermittelt, schreibt «La Repubblica». Mittlerweile befinde sich die 51-Jährige nicht mehr in Italien.

Überwachungskameras sollen bei Aufklärung des Unfalls helfen

Der Unfallhergang ist noch unklar. Mithilfe von Aufnahmen von Überwachungskameras und Befragung von Zeugen wollen die Ermittler jetzt Klarheit in das Geschehen bringen. Laut der sardischen Zeitung «L'Unione Sarda» habe die Frau den Unfall zunächst nicht bemerkt. Sie sei dann von einem Passanten mit Schlägen gegen die Fensterscheibe gestoppt worden. Spohr sei völlig geschockt gewesen, als sie die Schwerstverletzte sah. Sie soll sogar ohnmächtig geworden sein. Ein Drogen- und Alkoholtest sei negativ ausgefallen.

In dem schwarzen BMW X5 sass laut «L'Unione Sarda» auch die Tochter von Vivian und Carsten Spohr. Der Lufthansa-Chef selbst soll nicht mit ihm Auto gesessen haben. Die Familie besitzt offenbar ein Ferienhaus in der Region.

Anwalt bestätigt Unfall

Gaia soll frontal von dem Geländewagen getroffen und durch den Aufprall heftig zu Boden geschleudert worden sein. Sie soll mit dem Kopf aufgeschlagen sein und anschliessend das Bewusstsein verloren haben.

Das Opfer soll die Tochter eines bekannten Gewerkschaftsvertreters gewesen sein. Die gesamte Gemeinde steht unter Schock. Man hat einen Trauertag ausgerufen und alle für die kommenden Tage geplanten Veranstaltungen abgesagt. In einer offiziellen Mitteilung drückte Bürgermeister Gianni Addis der Familie sein Mitgefühl aus: «Wir sind schockiert über das, was passiert ist. Gaia war ein fröhliches, fleissiges Mädchen. Diese Tragödie macht uns sprachlos.»

Das ist Vivian Spohr

Ein Anwalt der Familie Spohr bestätigte gegenüber «Bild» den tragischen Unfall. «Die genauen Umstände werden jetzt untersucht. Die Familie Spohr hat den Angehörigen des Opfers ihr tiefstes Mitgefühl ausgesprochen.»

Vivian Spohr ist Schirmherrin der Lufthansa-Stiftung «Help Alliance», die gemeinnützige Projekte für junge Menschen mitfinanziert. Die Schweizer Fluggesellschaft Swiss gehört ebenfalls zum Lufthansa-Konzern. In Deutschland ist Spohr für ihr soziales und kulturelles Engagement bekannt.

* Name bekannt