Varese ist eine blühende norditalienische Kultur- und Wirtschaftsmetropole – doch die Nähe zur Schweiz ist ein Problem.

Darum gehts Varese bietet Zuzügern Gutscheine an, um Arbeitskräftemangel zu bekämpfen

Nähe zur Schweiz führt zu Abwanderung und höheren Löhnen

Acht Prozent der erwerbstätigen Bevölkerung sind Grenzgänger in die Schweiz Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Von der norditalienischen Stadt Varese aus sind es nur wenige Kilometer bis zur Schweizer Grenze. Das ist für diese ein Problem: Weil viele Einwohner lieber in der nahen Schweiz arbeiten, fehlt es in der an sich wirtschaftlich erfolgreichen Stadt erheblich an Arbeitskräften.

Damit soll jetzt Schluss sein. Laut dem «Corriere del Ticino» bietet Varese ab September Zuzügern Gutscheine im Wert von bis zu 6000 Euro an, und zwar für Personen zwischen 18 und 40 Jahren. Die Bedingung: Zum einen der Umzug nach Varese, zum anderen ein Arbeitsvertrag mit einem bei der Handelskammer von Varese registrierten Unternehmen.

Insgesamt habe Varese für eine Dauer von drei Jahren 300'000 Euro für diese Charmeoffensive namens «Vieni vivere a Varese» (= komm und lebe in Varese) budgetiert.

Die Abwanderung ist ein grosses Problem

Der Fachkräftemangel ist akut. Die Provinz Varese zählt rund eine Million Einwohner und liegt in Italien an dritter Stelle hinsichtlich der Unternehmensdichte pro Quadratkilometer. Doch jede zweite Stelle kann nicht besetzt werden – trotz zweier Universitäten und guter Arbeitsmöglichkeiten.

Von zehn Jugendlichen, die in Varese ihren Abschluss machen, verlassen aktuell vier die Stadt oder die Provinz. Viele von ihnen Richtung Schweiz, zumindest für die Arbeit. Denn im Tessin sind die Löhne im Schnitt 25 Prozent höher. Arbeitnehmende auf Einsteigerniveau können in Varese höchstens mit rund 1800 Euro Lohn rechnen.

Deshalb sollen die Gutscheine als «Einmalzahlung» einen zusätzlichen Anreiz zum Bleiben schaffen. Für Varese geht es um den Erhalt von Arbeitskräften sowie der Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft. Aber auch um die Eindämmung von Verkehrsproblemen aufgrund der Pendler, sowie von steigenden Wohnkosten aufgrund der Nähe zur Schweiz.

Zum Jahresbeginn waren von den 392'000 Einwohnern der Stadt Varese rund 30'000 Grenzgänger. Das sind acht Prozent der erwerbstätigen Bevölkerung, schreibt der «Corriere del Ticino» in einem anderen Beitrag.