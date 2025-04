Der rote Ferrari ist in Schaffhausen zugelassen. Foto: Facebook

Marian Nadler Redaktor News

Ein Schweizer (†62) ist am Montag in einem Spital in Sassari im Norden Sardiniens gestorben. Er wurde am Sonntagmorgen in Cannigione Opfer eines schrecklichen Unfalls.

Laut «L'Unione Sarda» war der Mann mit seinem in Schaffhausen zugelassenen Ferrari 308 GTS auf einer Provinzstrasse unterwegs, als er am Strassenrand anhielt. Anschliessend stieg er aus dem Fahrzeug aus. Dabei wurde er von einem Auto erfasst, das von einem Rentner (85) gefahren wurde. Dieser flüchtete, ohne sich um den Schweizer zu kümmern. Mittlerweile ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen fahrlässige Tötung gegen ihn. Polizei und Rettungskräfte eilten zur Unfallstelle und transportieren den schwer verletzten Schweizer ins Spital nach Sassari, wo er verstarb.

Der Vorfall weckt Erinnerungen an den Horror-Crash im Herbst 2023, als ein Schweizer Unternehmerpaar in einem Luxusauto verunglückten. Peter und Therese F. starben in den Flammen ihres völlig zerstörten Boliden.