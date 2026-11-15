Nach dem Brandanschlag auf das Auto von «Nius»-Chefredaktor Julian Reichelt ist ein Bekennerschreiben aufgetaucht. Hinter dem abgefackelten BMW stecken offenbar Linksextremisten.

Marian Nadler Redaktor News

Am Freitagmorgen musste «Nius»-Chefredaktor Julian Reichelt mit Erschrecken feststellen, dass jemand in der Nacht seinen BMW X5 in Brand gesteckt hatte. Das im Berliner Quartier Charlottenburg parkierte Auto wurde vollständig zerstört. Der Staatsschutz und das Landeskriminalamt ermitteln.

Kurz nach der Tat, am Freitagnachmittag, soll auf der linksextremistischen Veröffentlichungsplattform Indymedia ein Bekennerschreiben aufgetaucht sein, berichtet das Portal des früheren «Bild»-Chefredaktors. Es zitiert aus dem Schreiben. «Wir haben letzte Nacht anlässlich der Gen-Z-Demo am Samstag in Berlin das Auto des Ex-Bild-Chefs Julian Reichelt angezündet», halten die anonymen Verfasser darin fest.

Linksextreme veröffentlichen Julian Reichelts Privatadresse

Versehen ist der Beitrag mit den Schlagworten «Antifa», «Antirassismus» und «Feminismus». Als Begründung für die Tat werden Reichelts Arbeit bei «Nius» und seine politischen Positionen genannt.

Die Verfasser nehmen kein Blatt vor den Mund, im Gegenteil. «Pressefreiheit schützt qua Definition journalistische Arbeit vor dem Staat, unser Angriff auf das Auto dieses misogynen, rassistischen, transphoben Arschlochs ist kein Angriff auf sie.» In dem Schreiben soll auch die Privatadresse Reichelts verraten worden sein.