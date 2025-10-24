Am Sonntagabend kam es in Heinsberg in Nordrhein-Westfalen in Deutschland zu einem Polizeieinsatz. Fünf junge Männer sollen eine Jugendliche vergewaltigt haben.

Fünf junge Syrer in Deutschland in U-Haft

Am vergangenen Sonntag kam es in Heinsberg zu einem Polizeieinsatz inklusive Spezialkommando. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Andre März

Darum gehts Fünf syrische Männer wegen Vergewaltigung einer Jugendlichen in Heinsberg (D) festgenommen

Polizeieinsatz mit Spezialeinsatzkommando am Sonntagabend in Heinsberg

Tatverdächtige zwischen 17 und 26 Jahre alt, alle in Untersuchungshaft

Die Aachener Staatsanwaltschaft bestätigt die Festnahme von fünf syrischen Männern zwischen 17 und 26 Jahren.

Ihnen wird vorgeworfen, eine Jugendliche in Heinsberg vergewaltigt zu haben. Wie mehrere deutsche Medien berichten, passierte der Vorfall am Samstag. Ort der Tat soll die Wohnung eines Tatverdächtigen gewesen sein.

Am Sonntagabend gegen 18.20 Uhr kam es dann in Heinsberg zu einem Polizeieinsatz, bei dem auch ein Spezialeinsatzkommando beteiligt war. Dies bestätigte die Oberstaatsanwältin Katja Schlenkermann-Pitts gegenüber der «Bild».

Aus ermittlungstaktischen Gründen wurden keine weiteren Hintergründe oder Informationen der Tatumstände gemacht.

Jedoch soll das Opfer einen der Verdächtigen gekannt haben. Vier der fünf Verhafteten konnten direkt festgenommen werden.

Der fünfte Verdächtige hat sich nach Angaben der Ermittler in der Zwischenzeit selber gestellt. Alle fünf Tatverdächtigen befinden sich in Untersuchungshaft.

Zum Opfer machte die Staatsanwaltschaft aus Gründen des Opferschutzes keine weiteren Angaben.