Melissa Mae Carlton verlor am ersten Weihnachtsfeiertag ihre Tochter Molly. Bereits im April 2024 starb mit Abigail eine der Kinder der US-Amerikanerin. Nur eine Sache spendet der Momfluencerin aktuell Trost.

Die Familie Carlton aus den USA erlebt eine Tragödie, die kaum vorstellbar ist. Zwei Töchter schieden innerhalb von 20 Monaten aus dem Leben.

Wie Mutter und Influencerin Melissa Mae Carlton auf Instagram bekannt gegeben hat, starb ihre Tochter Molly am 25. Dezember. Ein Foto zeigt die kleine Molly in einem Spitalbett, liebevoll von ihren Eltern umarmt. Melissa Mae Carlton fasst ihre Trauer auf der Social-Media-Plattform so in Worte: «Wir sind am Boden zerstört. Wir können es nicht fassen. Wir sind verwirrt und stehen unter Schock. Wir sind erschöpft und zutiefst erschüttert nach einem Tag voller Trauma und Kummer. Ich fühle mich wie betäubt. Ich kann immer noch nicht glauben, dass das wahr ist. Ich bin nicht bereit für diesen Schmerz.»

«Ihr kleiner Körper kämpfte so tapfer»

Die Tragödie wird durch den Verlust der älteren Tochter Abigail im April 2024, die im Alter von neun Jahren an einer Sepsis starb, noch verstärkt. Der Social-Media-Star (130'000 Follower) drückte die Gedanken dazu ebenfalls auf Instagram aus: «Am Weihnachtsmorgen wurden unsere liebe Molly und ihre grosse Schwester Abi wieder vereint. Das ist das Einzige, was mir auch nur ein kleines bisschen Trost spendet. Molly hat ihre Schwester so sehr vermisst.»

Molly, deren Alter die Eltern nicht veröffentlichten, erkrankte am Weihnachtsmorgen plötzlich schwer. Trotz schneller Hilfe durch Notärzte und eines nahe gelegenen Kindertraumazentrums konnte ihr Körper den Kampf nicht gewinnen. «Die Rettungssanitäter waren nur drei Minuten entfernt stationiert und trafen schnell ein. Das pädiatrische Traumazentrum war nur fünfzehn Minuten von uns entfernt. Wir befanden uns am bestmöglichen Ort, alles war optimal vorbereitet für die bestmöglichen Bedingungen und den bestmöglichen Ausgang. Ihr kleiner Körper kämpfte so tapfer», schrieb die US-Amerikanerin.

Viele Menschen bekunden in den sozialen Medien ihre Anteilnahme. Die Momfluencerin äusserte sich auch zu Mollys Todesursache: «Die Ärzte gehen davon aus, dass Molly eine genetisch bedingte Herzerkrankung hatte, und vermuten, dass dies auch bei Abi der Fall gewesen sein könnte.»