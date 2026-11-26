Ein Autofahrer soll in Gizeh einen Tankwagen gerammt und damit einen Brand ausgelöst haben, bei dem 31 Menschen starben. Die Behörden haben den Mann festgenommen.

Darum gehts In Gizeh starben 31 Menschen bei einem Tankwagenbrand

26 wurden verletzt, 27 Fahrzeuge brannten

Ein Raser soll den Tankwagen gerammt haben und wurde verhaftet

Marian Nadler Redaktor News

Er hatte mehr als einen Schutzengel. Wie durch ein Wunder hat der Fahrer eines Fahrzeugs, das am Mittwoch in der ägyptischen Stadt Gizeh eine fatale Kettenreaktion auslöste, den Unfall überlebt. Anders als 31 Personen, um die jetzt getrauert wird. 26 weitere Menschen wurden verletzt, nachdem ein Tankwagen von der Strasse abgekommen, umgekippt und explodiert war. 27 Fahrzeuge gerieten insgesamt in Brand.

Die ägyptischen Behörden haben nicht lange gefackelt und den Mann mittlerweile festgenommen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Associated Press unter Berufung auf die zuständige Staatsanwaltschaft.

So kam es zum Inferno

Der Mann soll gegenüber Ermittlern zugegeben haben, dass er mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Ringstrasse in Gizeh zwischen den Fahrspuren hin und her gefahren war, bevor er den Tankwagen hinten rechts rammte. Anschliessend verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Gleichzeitig soll ein Reifen des Tankwagens geplatzt sein.

Der Tankwagen soll anschliessend gegen die Leitplanke geprallt und umgekippt sein, was zum Auslaufen von Treibstoff und zum Ausbruch des Feuers führte.

Dutzende Tote und Verletzte

Ein Kleinbusfahrer, der das Inferno miterlebte, beschrieb die lebensgefährliche Situation gegenüber Associated Press so: «Es war Gottes Höllenfeuer.» Die Menschen würden noch immer unter Schock stehen.

Ein anderer Augenzeuge sagte der Nachrichtenagentur Reuters, dass die Opfer in ihren Fahrzeugen eingeklemmt wurden. Sie hatten keine Chance zum Aussteigen. Videoaufnahmen aus der Nähe des Brandortes zeigen, wie das durch den Unfall ausgelöste Feuer die Autobahn, auf der der Tanklaster unterwegs gewesen war, vollständig erfasste.

Noch Stunden nach dem Brand wurden Verletzte in nahegelegene Spitäler gebracht. 39 Krankenwagen waren insgesamt im Einsatz.