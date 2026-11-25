Bei einem Grossbrand in Gizeh sind am Mittwochabend nach vorläufigen Angaben 30 Menschen ums Leben gekommen und 15 verletzt worden. Ein mit Erdölprodukten beladenes Auto war umgekippt und in Brand geraten.

Marian Nadler Redaktor News

Am Mittwochabend ist in der ägyptischen Millionenstadt Gizeh ein Grossbrand ausgebrochen. Wie der «Egypt Telegraph» unter Berufung auf das ägyptische Gesundheitsministerium berichtet, liegt die vorläufige Zahl der Todesopfer bei mindestens 30, 15 weitere Personen wurden verletzt.

Wie kam es zum Grossbrand? Ein mit Erdölprodukten beladenes Fahrzeug kippte um und ging in Flammen auf. Das Feuer griff auf mehrere Autos über und führte zu Explosionen.

Tankwagen kippt um und explodiert

Das Feuer war oberhalb eines Tunnels im Quartier Warraq in der Nähe der Kairoer Ringstrasse ausgebrochen, teilte das Ministerium weiter mit. 39 Krankenwagen wurden zum Unfallort entsandt, die 15 Verletzten wurden auf drei Spitäler aufgeteilt.

Das ägyptische Erdölministerium gab bekannt, dass der privat betriebene Tankwagen von der Strasse abgekommen, verunglückt und anschliessend explodiert sei. Dichte schwarze Rauchwolken stiegen über dem Unfallort auf.