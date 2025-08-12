Ein Kleinflugzeug verlor bei der Landung im US-Bundesstaat Montana die Kontrolle und crashte in geparkte Flugzeuge. Der Unfall führte zu einem Grossbrand.

Kleinflugzeug prallt in Montana auf Landebahn und rammt mehrere Maschinen

1/4 Nach der dramatischen Landung bohrte sich eine riesige, schwarze Rauchwolke in die Luft. Foto: Screenshot X

Unfall ereignete sich am Kalispell City Airport, einer Stadt mit 30'000 Einwohnern

Janine Enderli Redaktorin News

Spektakulärer Flugunfall im US-Bundesstaat Montana: Ein Kleinflugzeug geriet am Montag bei der Landung am Kalispell City Airport in Schwierigkeiten, stürzte in der Folge auf ein geparktes Flugzeug und rammte weitere Flieger. Durch den Crash wurde ein regelrechtes Inferno ausgelöst. Der kleine, städtische Flughafen liegt südlich von Kalispell, einer Stadt mit etwa 30'000 Einwohnern.

Das einmotorige Flugzeug mit vier Personen an Bord versuchte, am frühen Nachmittag auf der Landebahn aufzusetzen, erklärte der Polizeichef von Kalispell, Jordan Venezio, und die Federal Aviation Administration gegenüber der Nachrichtenagentur AP.

Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand ernsthaft verletzt.

Passagiere befreien sich aus Flugzeug

Eine vorläufige Untersuchung ergab, dass der Pilot die Kontrolle verlor und ins Schleudern geriet. Durch den Zusammenprall mit den Fliegern kam es zu Bränden in mehreren Maschinen. Das Feuer breitete sich auf der Rasenfläche neben der Piste aus, bevor es gelöscht werden konnte.

Augenzeugen berichteten im Nachgang, dass sich die Passagiere der Flugzeuge selbstständig befreien konnten.

«Wie wenn man seinen Kopf in eine Basstrommel steckt und jemand fest draufschlägt»

Ron Danielson, der in der Nähe der Unglücksstelle ein Gasthaus betreibt, hat alles hautnah miterlebt. «Es klang, als würde man seinen Kopf in eine Basstrommel stecken und jemand würde so fest wie möglich darauf schlagen», beschrieb er den Moment des Absturzes.

Der Start des Fluges erfolgte laut dem National Transportation Safety Board in Pullman, Washington.