Ein Foto aus den jüngsten Jeffrey-Epstein-Akten zeigt den verstorbenen Physiker Stephen Hawking zwischen zwei Frauen in Bikinis. Das Bild ging um die Welt – jetzt hat sich seine Familie zu Wort gemeldet.

Das steckt hinter dem Hawking-Foto mit zwei Bikinifrauen

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein Foto zeigt Stephen Hawking 2006 auf Epsteins Konferenz in der Karibik

Familie stellt klar: An dem Bild ist nichts anrüchig

Ein Foto des verstorbenen Physikers Stephen Hawking sorgt derzeit für Spekulationen im Netz. Das Bild, das in veröffentlichten Dokumenten zum Fall Jeffrey Epstein auftaucht, zeigt den Wissenschaftler auf einer Sonnenliege mit einem Drink – neben ihm zwei Frauen in Bikinis und Cocktails in der Hand.

Das Bild geht aktuell um die Welt. Nun hat sich die Familie Hawkings zu Wort gemeldet und weist mögliche Vorwürfe entschieden zurück. Sie stellt klar: Bei den beiden Frauen handle es sich um seine Betreuerinnen, die ihn aufgrund seiner schweren Erkrankung jahrelang begleiteten. Stephen Hawking litt an ALS, einer Erkrankung des Nervensystems, und war auf permanente Unterstützung angewiesen. Jede Darstellung eines anrüchigen Kontexts sei falsch.

Wissenschafts-Konferenz in der Karibik

Das Foto entstand 2006 bei einer wissenschaftlichen Konferenz in der Karibik, an der mehrere internationale Forscher teilnahmen. Veranstaltet wurde das Treffen von Jeffrey Epstein. Hawkings Name taucht mehrfach in den Millionen von Dokumenten auf, die im Rahmen der Ermittlungen gegen Epstein vom US-Justizministerium veröffentlicht wurden. Es existiert jedoch kein Hinweis darauf, dass er in kriminelle Handlungen verwickelt war oder strafrechtlich verfolgt wurde.

Die Angehörigen betonen klar, dass vereinzelte, unbelegte Behauptungen aus alten E-Mails keinerlei Beweise darstellen würden. Das jetzt um die Welt gegangene Bild zeige keinen Skandal, sondern einen Wissenschaftler in Begleitung seines Betreuungsteams.