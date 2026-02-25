Bill Gates gibt Affären mit zwei Russinnen zu

Während seiner Ehe mit Melinda French Gates hatte Microsoft-Gründer Bill Gates offenbar Affären mit zwei Russinnen. Dies soll er laut dem «Wall Street Journal» zugegeben haben. Er betont: «Ich habe nichts Illegales gemacht.»

Bill Gates gibt Affären und Verbindung zu Epstein zu

Wirbel während der Epstein-Ermittlungen! Microsoft-Gründer Bill Gates (70) hat zugegeben, dass er während seiner Ehe mit seiner mittlerweile Ex-Frau Melinda French Gates (61) zwei Affären mit russischen Frauen hatte. Gleichzeitig entschuldigte er sich auch für seine Verbindungen zu Epstein.

Der 70-jährige Gates erzählte Mitarbeitern seiner Stiftung am Dienstag, dass er mit dem in Ungnade gefallenen Finanzier in einem Privatflugzeug geflogen sei und Zeit mit ihm in den USA und im Ausland verbracht habe, aber an keinen Straftaten beteiligt gewesen sei. Dies berichtet das «Wall Street Journal».

«Ich habe nichts Illegales getan»

«Ich habe nichts Illegales getan. Ich habe nichts Illegales gesehen», sagte Gates zu Mitarbeitern. «Um es klar zu sagen: Ich habe nie Zeit mit den Opfern, den Frauen in seinem Umfeld, verbracht.»

Es sei ein grosser Fehler gewesen, Zeit mit Epstein zu verbringen. «Ich entschuldige mich bei allen anderen Menschen, die aufgrund meines Fehlers in diese Angelegenheit hineingezogen wurden.»

Verhältnis mit Bridge-Spielerin und Kernphysikerin

Zum Personal sagte er laut dem Bericht: «Ich hatte Affären, eine mit einer russischen Bridge-Spielerin, die ich bei Bridge-Veranstaltungen kennengelernt hatte, und eine mit einer russischen Kernphysikerin, die ich durch geschäftliche Aktivitäten kennengelernt habe.»

Über seine Verbindungen zu einer Russin berichtete das «Wall Street Journal» bereits 2023. Offenbar nutzte Epstein das Wissen auch, um Gates später zu erpressen. Sie hätten sich im Jahr 2010 kennengelernt.

Letztes Treffen mit Epstein im Jahr 2014

Jeffrey Epstein traf die Frau 2013 und bezahlte später ihre Ausbildung an einer Programmierschule, schreibt die Zeitung. 2017 bat er Bill Gates per E-Mail um Rückerstattung. In einer Mail von 2013 drohte Epstein, Gates könne vom reichsten Mann zum grössten Heuchler werden und Melinda Gates zur Lachnummer, und erwähnte mutmassliche Affären. Zu diesen Hintergründen äusserte sich Gates in der Mitarbeiterversammlung nicht.

Gates betonte gegenüber seinen Mitarbeitern, 2014 sei das letzte Jahr gewesen, in dem er Epstein gesehen habe, danach habe der Finanzier ihm weiter gemailt, er habe aber nicht mehr geantwortet.