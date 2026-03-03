DE
In der Nacht auf Dienstag
Raketen über Hebron gesichtet

Der Iran schlägt nach Angriffen der USA und Israels zurück, Ziele sind Israel und US-Basen in der Golfregion. Am 3. März wurden Raketen in Hebron gesichtet.
