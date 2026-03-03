DE
Raketenangriff auf Hebron: Eskalation im Westjordanland
In der Nacht auf Dienstag
Raketen über Hebron gesichtet
Der Iran schlägt nach Angriffen der USA und Israels zurück, Ziele sind Israel und US-Basen in der Golfregion. Am 3. März wurden Raketen in Hebron gesichtet.
USA und Israel greifen Iran an
0:51
In der Nacht auf Dienstag
Raketen über Hebron gesichtet
0:52
Donald Trump über den Iran
«Ihre Raketen hätten unser schönes Amerika erreicht»
0:20
Video veröffentlicht
USA zerstören iranische Raketenwerfer
0:17
Beschuss am Montag
Video zeigt Angriffe in Beirut
0:59
Kriegsminister Hegseth prahlt
«Tödlichste und komplexeste Luftoperation der Geschichte»
0:32
Mehrere Menschen verletzt
Video zeigt die Explosion in Be'er Scheva
