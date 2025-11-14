Israel hat im Rahmen des Waffenruhe-Abkommens 15 weitere Leichen von Palästinensern übergeben. Die Gesamtzahl der übergebenen palästinensischen Geiseln steigt damit auf 330. Gleichzeitig erhielt Israel die sterblichen Überreste einer israelischen Geisel.

Israel hat im Rahmen des Waffenruhe-Abkommens für den Gazastreifen die Leichen von 15 weiteren Palästinensern übergeben. Wie das Nasser-Krankenhaus in Chan Junis am Freitag mitteilte, seien die sterblichen Überreste bei der 13. bisher erfolgten Übergabe in der Klinik angekommen. Damit steige die Zahl der übergebenen palästinensischen Geiseln auf insgesamt 330.

Israel hatte am Donnerstag die Leiche einer der letzten vier noch im Gazastreifen verbliebenen Geiseln vom Roten Kreuz erhalten. Dies teilte das Büro von Regierungschef Benjamin Netanyahu (76) am Donnerstag mit und erklärte, es handele sich um die Überreste von Meni Godard. Forensiker hätten bestätigt, dass es sich um die Leiche des Israeli handele, der bei dem brutalen Angriff der Hamas-Kämpfer am 7. Oktober 2023 im Alter von 73 Jahren getötet worden war.

Auch Frau wurde bei Überfall getötet

Der Sarg des Toten sei im Gazastreifen an die israelische Armee und den Geheimdienst Schin Bet übergeben worden, teilte Natanyahus Büro mit. Die Armee habe Godards Familie mitgeteilt, dass «ihr Angehöriger nach Israel zurückgebracht worden und seine Identifizierung abgeschlossen» sei, hiess es demnach weiter.

Godard war in seinem Haus im Kibbuz Beeri ermordet worden. Auch seine 63-jährige Frau Ayelet Godard wurde bei dem Überfall getötet.

Übergabe der Leichen läuft schleppend

Das Waffenruhe-Abkommen vom 10. Oktober sieht vor, dass für jede Leiche einer israelischen Geisel, welche die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas zurückgibt, Israel im Gegenzug 15 tote Palästinenser überführt.

Die Hamas hätte im Zuge des Abkommens neben den letzten 20 noch lebenden israelischen Geiseln eigentlich bereits vor einem Monat auch alle 28 noch im Gazastreifen festgehaltenen toten Geiseln an Israel übergeben sollen. Bislang wurden allerdings erst 24 Leichen übergeben - mit der Leiche von Godard sind es 25.

Nach Darstellung der Hamas verläuft die Übergabe der Leichen schleppend, weil diese unter den Kriegsruinen im Gazastreifen nur schwer zu lokalisieren seien. Israel wirft der Hamas dagegen vor, die Herausgabe der Toten aus taktischen Gründen hinauszuzögern.