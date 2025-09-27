Musk bestreitet Besuch auf Epsteins Privatinsel

War Elon Musk auf Jeffrey Epsteins berüchtigter Insel? Nach der Veröffentlichung neuer Dokumente wehrt sich der Tech-Milliardär. Er habe eine Einladung des Sexualstraftäters abgelehnt, so Musk.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Tech-Milliardär Elon Musk (54) hat nach eigenen Angaben eine Einladung des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein (†66) zum Besuch auf dessen Privatinsel abgelehnt. «Epstein hat versucht, mich auf seine Insel zu bekommen und ich habe ABGELEHNT», schrieb Musk an diesem Samstag auf seiner Plattform X. US-Demokraten hatten am Vortag Unterlagen zum politisch heiklen Fall Epstein veröffentlicht, in denen Musks Name auftaucht.

Auf X posteten demokratische Abgeordnete des Repräsentantenhauses unter anderem ein Bild, das einen Auszug aus Epsteins Kalender zeigen soll. Für den 6. Dezember 2014 steht dort: «Erinnerung: Elon Musk zur Insel am 6. Dezember (findet das noch statt?)». Ob es zu dem Besuch gekommen ist, geht aus dem Eintrag also nicht hervor.

«Insel der Pädophilen»

Der Finanzier Epstein, der über viele Jahre systematisch Minderjährige missbraucht hatte, besass eine Privatinsel in der Karibik namens Little St. James, die ein Tatort gewesen sein soll und «Insel der Pädophilen» genannt wurde.

Nach Angaben der Demokraten handelt es sich bei den nun veröffentlichten Dokumenten um weitere Unterlagen, die sie aus dem Nachlass Epsteins erhalten haben, wie sie in einer Mitteilung erklärten. Kongressmitglieder hatten in den vergangenen Wochen bereits andere Dokumente zum Epstein-Fall bekommen und veröffentlicht.

Party-Videos mit Trump

US-Präsident Donald Trump (79) hatte versucht, die Epstein-Affäre ruhen zu lassen. In dieser war er auch im eigenen Lager in Kritik geraten, weil er Forderungen, alle Unterlagen in dem Fall offenzulegen, abwehrte. Auch Musk selbst fachte die Debatte vor ein paar Monaten an: Die Unterlagen würden nicht veröffentlicht, weil sich Trumps Name darin finde, behauptete er.

Epstein beging 2019 in seiner Gefängniszelle nach offiziellen Angaben Suizid. In Teilen der US-Gesellschaft sorgte sein Tod für Spekulationen, weil er beste Kontakte in die amerikanische High Society hatte. Prominente und Milliardäre gingen bei ihm ein und aus. Auch Trump verbrachte Zeit mit Epstein, wie mehrere Party-Videos belegen.