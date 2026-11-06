Hubert Aiwanger, Chef der Freien Wähler, ist am Mittwochabend im Alter von 55 Jahren tot in einem Berliner Hotel aufgefunden worden. Die Todesursache ist unklar, laut vorläufiger Obduktion gibt es keinen Hinweis auf Fremdverschulden oder Suizid.

Darum gehts Hubert Aiwanger wurde tot in einem Berliner Hotel gefunden, nachdem er Termine verpasst hatte

Am Morgen klagte er über Magen-Darm-Beschwerden, sagte Termine ab und blieb später unerreichbar

Die Obduktion ergab vorläufig keine Hinweise auf Fremdverschulden oder Suizid, die Ursache ist offen

Pauline Bouillon Redaktorin News Desk

Der Schock sitzt tief: Am Mittwochabend wurde bekannt, dass der deutsche Politiker Hubert Aiwanger im Alter von 55 Jahren plötzlich verstorben ist. Kollegen fanden den bayerischen Wirtschaftsminister leblos in seinem Zimmer des Berliner Hotels Neuer Fritz auf, nachdem er nicht wie geplant bei einem Parteitreffen erschienen war.

Der Chef der Freien Wähler hinterlässt seine Partnerin Tanja Schweiger (48, Freie Wähler) und zwei gemeinsame Söhne. Was zum Tod des Politikers führte, ist noch immer unklar. Die Polizei gibt Details aus ermittlungstaktischen Gründen nicht preis, wie der «Stern» berichtet. Das ist über Aiwangers letzte Stunden bekannt.

Dienstag, 3. November

Aiwanger reist nach Berlin. Er besucht die deutsche Hauptstadt für die Eröffnung eines Parteibüros am Mittwochnachmittag. Als Vorsitzender soll Aiwanger dort eine Rede halten. Neben ihm checken auch Parteikollegen im selben Berliner Hotel ein. Um 22.33 Uhr postet Aiwanger auf X. Er macht seinem Ärger über Halloween-Randalierer Luft. Es ist sein letzter Post.

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Mittwochmorgen

Am Morgen des 4. November geht es Aiwanger nicht gut. Gegenüber Vertrauten klagt er über Unwohlsein. Die Partei spricht von Magen-Darm-Beschwerden. Morgendliche Termine – darunter ein Interview – werden abgesagt. Doch Aiwanger versichert: Zur Parteifeier um 14.30 Uhr will er wieder fit sein.

Danach herrscht Funkstille. Vertraute versuchen vergeblich, ihn zu erreichen. Bayerns Digitalminister Fabian Mehring (37) fragt per Nachricht, ob Aiwanger mit ihm zu Mittag essen wolle. Eine Antwort bleibt aus.

14.30 Uhr

Die Feier der Freien Wähler beginnt – ohne ihren Chef. Mehring schreibt Aiwanger erneut und wünscht ihm gute Besserung. Der Digitalminister springt für seinen Parteichef ein und geht von einem Infekt aus. Auch diese Nachricht bleibt unbeantwortet.

17 Uhr

Aus Sorge um den Vorsitzenden kehren Parteikollegen nach der Eröffnung zum Hotel zurück. Gegen 17 Uhr klopfen sie an seine Zimmertür. Niemand öffnet, und die Sorge um ihren Parteichef wächst. Die Kollegen rufen das Hotelpersonal, um die Tür öffnen zu lassen. Das Bild, das sich den Parteikollegen zeigt, ist laut «Stern» so eindeutig, dass sie davon absehen, direkt einen Notruf abzusetzen.

19.00 Uhr

Um 19.15 Uhr erfolgt dann der Anruf bei der Polizei. Spuren werden gesichert, die Gerichtsmedizin rückt an. Auch ein Pfarrer soll in das Hotelzimmer gerufen worden sein.

Mitternacht

Aiwangers Leichnam wird für die Obduktion in die Berliner Gerichtsmedizin gebracht. Das vorläufige Ergebnis: kein Verdacht auf Fremdverschulden oder Suizid. Weitere Untersuchungen laufen. Die genaue Todesursache ist weiterhin unklar.