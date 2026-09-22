Security-Mitarbeiter (†52) von Chilbi-Bahn eingequetscht

Am Montagabend kam es am Oktoberfest in München zu einem schlimmen Unfall mit einer der Attraktionen. Dabei kam eine Person ums Leben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein 52-jähriger Serbe stirbt nach Unfall am Wiesn-Free-Fall-Turm Hangover

Sicherheitsmann wurde von Teil der Bahn erfasst und eingequetscht

Oktoberfest erwartet über 6 Millionen Gäste und 600 Polizisten im Einsatz

Fabrice Obrist Redaktor News

Kurz vor 22 Uhr hielt sich ein Sicherheitsmann auf der Wiesn in einem Bereich auf, in dem er eigentlich gar nicht hätte sein dürfen. Dabei stand er in der Nähe eines rund 80 Meter hohen Free-Fall-Turms namens Hangover.

Dort wurde der 52-jährige Serbe dann von einem Teil der Chilbi-Bahn erfasst und eingequetscht, wie «Bild» berichtet. Zunächst wurde er laut Polizei wiederbelebt und in ein Spital in München gebracht. Später erlag er aber seinen Verletzungen.

Krisenteam betreute Augenzeugen

Nach dem Unfall kam es rund um die Chilbi-Bahn zu einer grossräumigen Absperrung. Nebst der Polizei stand auch ein Kriseninterventionsteam im Einsatz, das die Augenzeugen des schrecklichen Unfalls betreute.

Das Oktoberfest hat am Samstag begonnen und dauert noch bis Anfang Oktober. Jedes Jahr werden mehr als sechs Millionen Gäste aus aller Welt erwartet. Rund 600 Polizisten stehen zudem im Einsatz.