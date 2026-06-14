Vier Jugendliche sollen am Samstag in Halle an der Saale vier Mädchen vergewaltigt haben. Zwei mussten stationär im Spital behandelt werden. Die Polizei ermittelt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Vier Jungen (13-16) stehen unter Verdacht, ein Sexualdelikt begangen zu haben

Zwei Opfer mussten stationär im Spital behandelt werden

Tatverdächtige stammen aus Mali und Portugal, Ermittlungen laufen

Janine Enderli Redaktorin News

Ein schwerer Fall von sexueller Gewalt erschüttert die deutsche Stadt Halle an der Saale: Vier minderjährige Jungen im Alter von 13 bis 16 Jahren sollen am Samstagabend vier Mädchen vergewaltigt haben.

Die Polizei spricht von einem «schweren Sexualdelikt». Laut Informationen der «Bild» handelt es sich bei den mutmasslichen Opfern um deutsche Mädchen unter 14 Jahren. Zwei der Mädchen mussten stationär im Spital behandelt werden, die anderen beiden erhielten ambulante Versorgung.

Zwei Mädchen im Spital

«Zwei der Geschädigten wurden zur medizinischen Versorgung in ein hallesches Spital stationär eingeliefert», bestätigte Polizeisprecher Alexander Junghans am Sonntag gegenüber dem Boulevardblatt. Die Tatverdächtigen stammen aus Mali und Portugal.

Noch ist unklar, wie sich die vier Mädchen aus der Gewalt der mutmasslichen Täter befreien konnten. Auch Details dazu, wie die Polizei alarmiert wurde, bleiben vorerst unklar. Die Ermittler halten sich aufgrund des jugendlichen Alters der Betroffenen und Tatverdächtigen mit weiteren Angaben zurück.