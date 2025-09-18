Es war ein Anblick, den Passanten erschreckte: Eine Frau wurde in Darmstadt tot aufgefunden. Niemand weiss, was ihr passiert ist. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.

38-jährige Frau verstarb trotz schnellem Einsatz der Rettungskräfte vor Ort

Passanten machten am Donnerstag in Darmstadt (D) eine schockierende Entdeckung: Auf einem Schotterpfad in der Nähe des Hauptbahnhofes fanden sie eine schwer verletzte Frau (†38) auf dem Boden liegend vor.

Trotz des umgehenden Ausrückens der Rettungskräfte verstarb die Frau noch vor Ort. «Für die 38-Jährige kam jede Hilfe zu spät. Sie erlitt tödliche Verletzungen», erklärte ein Polizeisprecher gegenüber «Bild».

Wird das Todesrätsel gelöst?

Noch ist völlig unklar, wie und warum die Frau ums Leben kam. Klar ist: Ein Gewaltverbrechen wird nicht ausgeschlossen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Wie «Bild» weiter schreibt, wurde der Fundort weiträumig abgesperrt. Spezialisten sichern derzeit die Spuren.

Offenbar finden sich entlang des Spazierweges auf mehreren Metern Hinweise zu einer möglichen Tat. Klarheit soll nun eine Obduktion des Opfers bringen.

Polizei sucht Zeugen

Die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das zuständige Kommissariat für Gewalt-, Waffen- und Sexualdelikte bitten die Bevölkerung um Mithilfe: «Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Darmstadt zu melden.»

Die Ermittler hoffen nun auf Zeugenaussagen, die Licht in diesen mysteriösen Fall bringen könnten.