Der US-Präsident besucht am Dienstag sein jüngstes Wahnsinnsprojekt in den sumpfigen Everglades von Florida. «Alligator Alcatraz» steht für seine knallharte Abschiebepolitik. Doch das Gefängnis ist nicht der einzige Grund, weshalb Trumps Anhänger ihn frenetisch feiern.

Fährt Donald Trumps diese Woche seinen grössten politischen Erfolg ein? Foto: AFP

Donald Trump (79) in Florida? An sich keine Seltenheit. Vorzugsweise aber verbringt der US-Präsident seine Tage im Sunshine State auf seinem Golfplatz in West Palm Beach und nicht in den Everglades-Sümpfen.

Genau da aber reist er am Dienstag hin, um der Eröffnung von «Alligator Alcatraz» beizuwohnen, einer Zeltstadt für 5000 Migranten, die die US-Regierung inmitten der schwülen Wildnis einsperren will. Statt Stacheldraht und Wachposten halten Alligatoren und Pythons die «Illegalen» in Schach. Ein Wahnsinnsprojekt – genau nach Trumps Gusto. Die Eröffnung von «Alligator Alcatraz» ist bei weitem nicht der einzige Erfolg, den der US-Präsident in diesem Sommer verbuchen kann, es läuft richtig rund für ihn. Und jetzt sieht es ganz danach aus, dass er sich – nach einer Monster-Debatte – die Krone aufsetzen kann!