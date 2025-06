Die US-Regierung plant in Florida ein neues Internierungslager für Migranten, genannt «Alligator Alcatraz». Das Lager soll jährlich 450 Millionen Dollar kosten. Der Generalstaatsanwalt des US-Bundesstaates ist begeistert.

Das ist Trumps neues Alcatraz – und das macht es so gefährlich

Das ist Trumps neues Alcatraz – und das macht es so gefährlich

1/8 Ein Migrantenknast auf der Landebahn eines Flugplatzes? Foto: X @AGJamesUthmeier

Darum gehts Trump plant Internierungslager für Migranten in Florida, genannt «Alligator Alcatraz»

Das Lager soll von 200'000 Alligatoren und Pythons umgeben sein

Betrieb des Migrantenknasts soll jährlich 450 Millionen US-Dollar kosten Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Marian Nadler Redaktor News

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump (79) plant in Florida ein neues Internierungslager für Migranten und Kriminelle. Es trägt den Spitznamen «Alligator Alcatraz». Und das nicht ohne Grund.

«Alligator Alcatraz» befindet sich etwa 58 Kilometer von Miami entfernt. Foto: Blick-Grafik / Dominik Baumann

Angeblich soll das Grundstück, das heute noch einen Flugplatz beherbergt, von 200'000 Alligatoren und unzähligen Pythons umgeben sein. Die Idee wurde kürzlich vom Generalstaatsanwalt des Bundesstaates Florida, James Uthmeier (37), vorgestellt. Die neue Anlage soll auf der 3200 Meter langen Landebahn des Dade-Collier Training and Transition Airport – etwa 58 Kilometer von Miami entfernt – entstehen.

So viel kostet «Alligator Alcatraz» jährlich

Effizient und kostengünstig soll sie sein. Dank der Wildtiere könne der Staat weniger in die Sicherheit investieren, prahlte Uthmeier. Doch stimmt das? Wie die «New York Times» berichtet, soll der Betrieb des neuen Migrantenknasts 450 Millionen US-Dollar (362,5 Millionen Franken) pro Jahr kosten. Bis zu 5000 Personen sollen nach Fertigstellung in «Alligator Alcatraz» interniert werden. Wie Heimatschutzministerin Kristi Noem (53) auf der Plattform X erklärte, wird das Everglades-Lager mit Geldern für ein Programm finanziert, das die demokratische Vorgängerregierung unter Joe Biden (82) dafür benutzt habe, «um Hunderte von Millionen amerikanischer Steuergelder für die Unterbringung illegaler Einwanderer auszugeben».

2:16 Ferien in den USA? «Man muss nicht immer alles politisch sehen»

Die Arbeiten haben bereits begonnen. Die Insassen sollen teilweise in Zelten untergebracht werden, berichten US-amerikanische Medien. «Wir müssen nicht viel Ziegel und Mörtel bauen», frohlockte Uthmeier im Gespräch mit dem rechtskonservativen Youtuber Benny Johnson (38). «Wenn man dort festgehalten wird, gibt es keinen Ausweg und keinen Weg hinein», ergänzte der Republikaner und verwies auf die wilden Tiere in der Umgebung.

Umweltgruppen protestieren

Das Vorbild für das Internierungslager ist Alcatraz, ein US-Bundesgefängnis, das 1963 geschlossen wurde. Amerikas berüchtigste Verbrecher, darunter der Gangster Al Capone und der Bankräuber George «Machine Gun» Kelly, wurden in Alcatraz eingesperrt. Das Gebäude steht auf einer Insel, umgeben vom eiskalten Wasser des Pazifiks.

Uthmeier erklärte, dass die Anlage in Florida schon im Juli betriebsbereit sein könnte. Doch nicht überall ist die Freude über «Alligator Alcatraz» so gross, wie bei den Republikanern. So protestieren Umweltgruppen gegen den Bau im Marschland der Everglades.

Die «Alligator Alcatraz»-Pläne passen zur strengen Migrationspolitik der Trump-Regierung. Unerwünschte Migranten werden bereits in El Salvador und im berüchtigten Gefängnis Guantanamo festgehalten.