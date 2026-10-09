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Geht an ehemalige Richterin
Hier verleiht Nobelkomitee den Friedenspreis

Am Freitag ist es wieder so weit: Der Friedensnobelpreis wird vergeben. Dieses Jahr geht er an Navanethem «Navi» Pillay.
Publiziert: vor 18 Minuten
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