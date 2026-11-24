Die schwedische Aktivistin Greta Thunberg ist von einem Gericht in Dänemark verurteilt worden. Dies wegen Hausfriedensbruchs bei zwei Protestaktionen.

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

In den vergangenen Jahren machte die schwedische Aktivistin Greta Thunberg kaum noch mit friedlichen Protesten für den Klimaschutz von sich reden. Immer wieder ist die 23-Jährige auf propalästinensischen Demonstrationen zu sehen und lässt sich mit teils höchst fragwürdigen Persönlichkeiten ablichten.

In Dänemark demonstrierte Thunberg im September 2024 mit fünf anderen Aktivisten unter anderem gegen die Zusammenarbeit der Universität Kopenhagen mit israelischen Universitäten. Dabei besetzten die Aktivisten Räume der Universität. Thunberg war damals vorübergehend festgenommen worden.

Greta Thunberg und fünf Aktivisten verurteilt

Nun ist sie wegen Hausfriedensbruchs bei zwei Protestaktionen von einem dänischen Gericht zu einer Geldstrafe von 1800 Kronen (umgerechnet rund 220 Franken) verurteilt worden, wie unter anderem die Zeitung «Ekstra Bladet» berichtet. Das Urteil bezieht sich nicht nur auf die Protestaktion an der Universität Kopenhagen, sondern auch auf eine Störaktion bei dem Reedereikonzern Maersk im Mai 2025.

Neben Thunberg wurden drei Aktivisten jeweils zu einer Geldstrafe von 1200 Kronen (rund 150 Franken) verurteilt. Zwei weitere wurden zu Geldstrafen von 4000 Kronen (rund 490 Franken) beziehungsweise 7250 Kronen (rund 890 Franken) verurteilt. Alle Aktivisten hatten einen Freispruch in dem Fall gefordert.

Festnahmen, Geldstrafen, Aufenthaltsverbote

Greta Thunberg scheint diese Strafen in Kauf zu nehmen. Immer wieder wurde die Aktivisten in den vergangenen Jahren festgenommen und zu Geldstrafen verurteilt. Im November 2025 hat die Polizei der Stadt Venedig die Schwedin gar mit einem 48-stündigen Aufenthaltsverbot belegt. Sie soll zuvor mit der Gruppe «Extinction Rebellion» grüne Farbe in den Canal Grande geschüttet haben