Aufmerksame Beamte des deutschen Zolls haben einen per Haftbefehl gesuchten Mann gestoppt, als dieser gerade auf dem Weg in die Schweiz war.

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

Am vergangenen Samstagabend ging ein Mann, der per Haftbefehl gesucht wurde, dem deutschen Zoll ins Netz. Wie die Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein in einer Mitteilung schreibt, kontrollierten Einsatzkräfte des Zolls den 31-Jährigen am Grenzübergang Weil am Rhein-Autobahn. Der Mann war auf dem Weg in die Schweiz.

Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Der russische Staatsangehörige mit Wohnsitz in der Schweiz war im vergangenen Jahr wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln ohne Erlaubnis von einem Gericht zu einer Geldstrafe von 1788 Euro (umgerechnet rund 1689 Franken) verurteilt worden.

Da der Mann weder die Geldstrafe bezahlte noch die Ersatzfreiheitsstrafe antrat, wurde gegen den Mann bereits vor mehreren Wochen ein Haftbefehl erlassen. Da er die offenen Justizkosten noch vor Ort beglich, entging der 31-Jährige einer Haftstrafe.

Ähnliche Fälle in der Vergangenheit

Immer wieder stoppen Zoll und Polizei verdächtige Personen an der Grenze zwischen der Schweiz und Deutschland.

Ende August etwa wollte ein verurteilter Totschläger über die Schweiz nach Deutschland einreisen. Beamte der Bundeszollverwaltung kontrollierten den polnischen Staatsangehörigen in einen Fernreisezug.

Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass gegen ihn ein neunjähriges Einreise- und Aufenthaltsverbot verhängt worden war. Der 33-Jährige wurde daraufhin in die Schweiz zurückgeschickt. Ausserdem leitete die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

Anfang August übergaben wiederum die Schweizer Behörden einen europaweit gesuchten Intensivtäter, der es zuvor über die Grenze geschafft hatte, an die deutsche Bundespolizei.

Der 31-jährige griechische Staatsangehörige hatte sich dem Vollzug seiner Freiheitsstrafe in Deutschland entzogen und war ins Ausland geflüchtet. Schliesslich wurde er in der Schweiz festgenommen. Dem Mann werden insgesamt 26 Straftaten vorgeworfen.