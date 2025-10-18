Die Polizei sucht im Fall des getöteten Fabian (†8) aus Güstrow offenbar nach einem Pick-up mit Anhänger. Zeugen sollen ein solches Fahrzeug in der Nähe des Fundorts gesehen haben. Die Ermittlungen nach dem Täter laufen auf Hochtouren.

1/2 Der kleine Fabian wurde tot in einem Waldstück in Deutschland gefunden. Die Mutter von Fabian bat die deutschen Medien darum, dass ihr Kind unverpixelt gezeigt wird. Darum kommt Blick ihrem Wunsch ebenfalls nach. Foto: Polizeipräsidium Rostock

Darum gehts Ermittlungen im Fall des getöteten Fabian (8) laufen auf Hochtouren

Polizei sucht nach Pick-up mit Anhänger im Zusammenhang mit Verbrechen

Die Ermittlungen im Fall des getöteten Fabian (†8) aus Güstrow laufen auf Hochtouren. Noch ist unklar, was dem Achtjährigen zustiess.

Wie «Bild» berichtet, konzentriert sich die Polizei offenbar auf die Suche nach einem Pick-up mit Anhänger, der möglicherweise mit dem Verbrechen in Verbindung steht. Eine Spaziergängerin berichtete dem Blatt, dass sie von einem Polizisten gezielt nach einem solchen Fahrzeug gefragt wurde. «Er wollte wissen, ob ich einen Pick-up mit Anhänger gesehen hätte.»

Das Auto soll über die Strasse in Richtung der Felder gefahren sein. Laut «Bild» hatten Zeugen gegenüber der Polizei ausgesagt, am Fundort nach Fabians Verschwinden ein Auto gesehen zu haben.

Ermittlungen laufen

Die Staatsanwaltschaft hat diese Informationen bisher nicht offiziell bestätigt.

Nach dem Fund der Leiche des Jungen bei der norddeutschen Ortschaft Klein Upahl am vergangenen Dienstag haben DNA-Analysen bestätigt, dass es sich um den seit über einer Woche vermissten Fabian handelt.

Tümpel wird abgepumpt

Die Ermittlungen konzentrieren sich weiterhin auf die genaue Rekonstruktion der Ereignisse und die Suche nach dem Täter. Parallel dazu wird ein Tümpel in der Nähe des Fundorts erneut untersucht und das Wasser abgepumpt.

Die Bevölkerung in und um Güstrow ist durch den Fall tief erschüttert. Eltern haben Angst, ihre Kinder allein zur Schule zu schicken.