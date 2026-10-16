Die Polizei in Güstrow sucht die 11-jährige Ukrainerin Larysa Iliashenko, die seit Anfang Oktober vermisst wird. Bereits vor einem Jahr wurde in der Kleinstadt der kleine Fabian vermisst. Er wurde später tot aufgefunden.

Janine Enderli Redaktorin News

Die Polizei in Güstrow (Deutschland) sucht nach der 11-jährigen Larysa Iliashenko und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Das ukrainische Mädchen wurde zuletzt am 5. Oktober 2026 gesehen. Seither ist sein Aufenthaltsort unbekannt.

Hintergrund der Suche ist eine familiengerichtliche Entscheidung zum Schutz des Kindes. Demnach soll das Mädchen in die Obhut des zuständigen Jugendamtes übergeben werden, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Wo sich die Elfjährige derzeit aufhält, ist bislang unklar.

Polizei sucht Zeugen

Trotz umfangreicher polizeilicher Suchmassnahmen konnte das Mädchen bisher nicht gefunden werden. Die Polizei hofft deshalb auf Hinweise aus der Bevölkerung, die zum Auffinden des Kindes beitragen könnten.

Vor einem Jahr verschwand der achtjährige Fabian aus der Wohnung seiner Mutter in Güstrow. Vier Tage später wurde er tot aufgefunden. Die Ex-Freundin von Fabians Vater muss sich vor Gericht wegen Mordes verantworten. Der Prozess gegen sie läuft aktuell noch.