Es lag wohl zehn Jahre im Wasser: In Tschechien entdeckte die Polizei ein Autowrack in einem Stausee. Darin fand sie menschliche Überreste.

1/4 Hier wird das Auto aus dem Stausee gezogen. Foto: Tschechische Polizei

Darum gehts Autowrack mit menschlichen Überresten in tschechischem Stausee gefunden

Fahrzeug gehörte zwei seit zehn Jahren vermissten Österreichern

Lipno-Stausee ist mit 48,7 Quadratkilometern der grösste in Tschechien Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Gruseliger Fund in Tschechien: Im Lipno-Stausee haben Polizeitaucher ein Autowrack mit menschlichen Überresten gefunden.

Wie die Behörden am Mittwoch mitteilten, handelt es sich um ein Fahrzeug mit österreichischem Kennzeichen, nach dem seit zehn Jahren gesucht wurde. Laut der «Kronen Zeitung» gehörte das Auto zwei Freunden (beide 26), die seit zehn Jahren verschwunden waren. Die Zeitung schreibt von «einem der aufsehenerregendsten Vermisstenfällen Österreichs.»

«Wir werden alles untersuchen und überprüfen», erklärte eine Sprecherin der tschechischen Polizei.

Soldaten entdeckten Hinweis

Das Auto wurde mit einer Winde ans Ufer gezogen, wie ein Video auf X zeigt.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Soldaten, die zu einer Übung an dem See waren, hatten den ersten Hinweis auf das Wrack gegeben. Der Fundort liegt nur rund 20 Meter von einem Fähranleger entfernt auf dem Gebiet der Gemeinde Cerna v Posumavi.

Aufgrund ausbleibender Niederschläge herrscht am Lipno-See in Südböhmen derzeit ein extrem niedriger Wasserstand. Selbst Gebäude längst versunkener Orte kommen wieder zum Vorschein. Mit einer Fläche von 48,7 Quadratkilometern ist der südböhmische Stausee der grösste in Tschechien. Im Sommer zieht er viele Urlauber aus dem In- und Ausland an.