Whatsapp plant die Chat-Revolution

Der Messengerdienst Whatsapp will eine grosse Neuerung einführen – und das schon bald. Es gibt allerdings auch einige Haken.

Whatsapp führt bald ein Update ein, das plattformübergreifendes Versenden von Nachrichten, Bildern, Videos und Dokumenten ermöglichen soll.

Darum gehts Whatsapp führt Drittanbieter-Chats ein, ermöglicht plattformübergreifende Kommunikation

Neue EU-Vorgaben zwingen Whatsapp zur Interoperabilität mit anderen Messengerdiensten

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

Chat-Revolution bei Whatsapp! Was lange undenkbar schien, wird schon bald Realität. Whatsapp führt die Funktion «Drittanbieter-Chats» ein. Das berichtet das Portal «WABetaInfo».

Der Name der Funktion lässt es bereits erahnen. Künftig können Whatsapp-Nutzer Nachrichten direkt mit Nutzern anderer Messengerdienste kommunizieren! Die Funktion soll schon bald in Europa eingeführt werden. Ein genaues Datum ist noch unklar.

Neue Vorgaben zwingen Whatsapp zum Handeln

Das Problem: Derzeit wird gemäss «WABetaInfo» nur die App Birdychat unterstützt. Weitere Apps sollen jedoch folgen, sobald sie den Sicherheits- und Verschlüsselungsstandards von Whatsapp entsprechen, heisst es.

Whatsapp will damit offenbar auch neuen EU-Vorgaben zur App-übergreifenden Kommunikation gerecht werden. Das Update entspreche dem sogenannten Digital Markets Act der EU, welches grosse Messengerdienste verpflichte, Interoperabilität zu schaffen, schreibt «WABetaInfo» weiter.

Die Neuerung betreffe sowohl das Senden als auch das Empfangen von Nachrichten. Nutzer könnten zwar Texte, Bilder, Videos, Dokumente und Sprachnachrichten versenden. Alle Chats sollen Ende-zu-Ende-verschlüsselt bleiben.

Einige Features zunächst nicht verfügbar

Es gibt aber auch einen Haken. So seien Statusupdates, Sticker und selbstlöschende Nachrichten in plattformübergreifenden Chats vorerst nicht vorgesehen.

Und das ist nicht alles. Blockierte Nutzer könnten unter Umständen wieder Kontakt mit dem Nutzer aufnehmen, der sie zuvor blockiert hat.

Auch plattformübergreifende Gruppenchats sollen zu späterem Zeitpunkt folgen.

Hier lässt sich die Funktion aktivieren

Nutzer von Android-Geräten sollen die Funktion mit dem Beta-Update 2.25.33.8 testen können. Zu finden ist sie unter Einstellungen > Konto > Drittanbieter-Chats.

Nutzer von iOS-Geräten sollen die Funktion nach der Installation der neuesten Whatsapp-Version über Konto > Drittanbieter-Chats finden können. In der Schweiz ist sie dort aber noch nicht zu finden.

Zwei weitere grössere Neuerungen

In den nächsten Wochen und Monaten soll es ausserdem noch weitere Neuerungen geben.

Whatsapp teste derzeit eine «Medienzentrale» mit einer begrenzten Anzahl von Nutzern, wie «WABetaInfo» berichtet. Diese soll den Zugriff auf geteilte Inhalte vereinfachen. Dabei würden alle kürzlich in Chats geteilten Medieninhalte an einem Ort gesammelt. Die «Medienzentrale» sei wiederum über die Menüleiste aufrufbar.

2026 führt Whatsapp schliesslich auch Benutzernamen ein, wie das Unternehmen bestätigte. Dies ermögliche Nutzern, zu kommunizieren, ohne ihre Telefonnummer preiszugeben, schreibt «WABetaInfo».