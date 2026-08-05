Ende Juli hat die thailändische Polizei am Flughafen Phuket vier junge Europäer – zwei Schweizer und zwei Franzosen – mit 33 Kilogramm Cannabis im Gepäck erwischt. Das EDA bestätigt die Festnahme gegenüber Blick.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ende Juli wurden zwei Schweizer und zwei Franzosen in Phuket mit Cannabis im Gepäck verhaftet

33 Kilogramm Cannabis im Wert von über 60'000 Franken beschlagnahmt

Thailand erlaubt Cannabis nur medizinisch, Freizeitkonsum ist illegal

Marian Nadler Redaktor News

Sie wollten angeblich mit 33 Kilogramm Cannabis im Gepäck aus Thailand ausreisen. Am 27. Juli nahm die thailändische Polizei am Flughafen Phuket zwei junge Schweizer und zwei junge Franzosen fest, die laut lokalen Medienberichten 33 Kilogramm Cannabis bei sich trugen. Zollbeamte führten demnach kurz vor einem Flug nach Paris zum Flughafen Charles de Gaulle eine erfolgreiche Kontrolle durch.

Die beschlagnahmten Waren haben einen Wert von ungefähr 2,5 Millionen Baht (etwas mehr als 60'000 Franken). Laut thailändischer Presse sind die beiden Schweizer 18 und 19 Jahre alt, die beiden Franzosen 18 und 26.

Freizeitkonsum von Cannabis ist in Thailand illegal

Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) bestätigte Blick am Montag die Festnahme zweier Schweizer Staatsangehöriger in Thailand. Aus Datenschutzgründen werden keine weiteren Details zu den Festgenommenen oder möglichen Konsequenzen bekannt gegeben. n dem südostasiatischen Königreich, wo in letzter Zeit mehrere ähnliche Fälle mit Beteiligung von Ausländern für Schlagzeilen gesorgt haben, können solche Delikte im Zusammenhang mit der Ausfuhr nicht deklarierter Waren zu mehrjährigen Haftstrafen führen.

«Die Schweizer Botschaft in Bangkok steht mit den zuständigen Behörden in Kontakt und gewährt den Betroffenen konsularischen Schutz», erklärt das EDA weiter. Demnach befinden sich die beiden Schweizer Staatsangehörigen weiterhin in der Obhut der thailändischen Behörden, insbesondere der Polizei des Unterbezirks Sakhu Tambon, bis zum Abschluss des Verfahrens.

2022 gehörte Thailand zu den ersten asiatischen Ländern, die den Cannabiskonsum entkriminalisierten, was einen regelrechten Boom im Marihuana-Tourismus auslöste. Doch im Sommer 2025 ruderte die Regierung zurück. Cannabis ist nur noch für medizinische Zwecke mit einem ärztlichen Rezept erlaubt. Der Freizeitkonsum von Cannabis wurde somit wieder illegal, der Schmuggel ging jedoch weiter.