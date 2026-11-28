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Ausland
Granada: Polizei findet Cannabisplantage unter Spielplatz
Spielplatz war nur Tarnung
Spanische Polizei macht unglaubliche Entdeckung
Bei Granada hat die Guardia Civil unter einem Spielplatz einen sensationellen Fund gemacht. Der Eingang war mit Kunstrasen und Kinderspielzeug getarnt.
Publiziert: vor 1 Minute
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