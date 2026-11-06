Eine 27-jährige Frau aus Montpellier ist nach dem Verzehr von Poulet mit getrockneten Morcheln gestorben. Französische Behörden prüfen eine mögliche Kontamination und haben einen Rückruf gestartet.

Darum gehts Eine 27-jährige Frau aus Montpellier starb nach Poulet mit getrockneten Morcheln der Marke ChampiBon

Tox Info Suisse warnt, Morcheln können roh oder zu kurz gekocht schwere Beschwerden auslösen

Behörden rufen nun ChampiBon-Morcheln wegen Verdachts auf Kontamination mit Giftstoff zurück

Mattia Jutzeler Redaktor News

Der Genuss ihres Lieblingsessens endete für die 27-jährige Marie-Lou aus Montpellier (F) tödlich. Am Montagabend kochte sie Poulet mit getrockneten Morcheln der Marke ChampiBon. Nur wenige Stunden nach dem Znacht litt die junge Frau plötzlich an starken Magen-Darm-Beschwerden.

Sie kontaktierte das französische Giftinformationszentrum und wurde zur Behandlung ins Spital gebracht, berichtete unter anderem RTL. Dort angekommen konnten die Ärzte das Leben von Marie-Lou allerdings nicht mehr retten. Am Dienstag verstarb die 27-Jährige. Für ihre Angehörigen ein riesiger Schock. «Ihre lebenswichtigen Organe haben nacheinander versagt», schrieb ihre Schwester Julia auf Instagram.

Morcheln mindestens 20 Minuten kochen

Waren tatsächlich die getrockneten Pilze für den Tod der jungen Frau verantwortlich? Laut der Informationsstelle Tox Info Suisse können Morcheln tatsächlich zu heftigen Magen-Darm-Beschwerden führen, wenn sie nicht ausreichend gekocht werden. Die Symptome können dabei wenige Minuten bis drei Stunden nach der Mahlzeit auftreten.

In seltenen Einzelfällen könne es sogar zu lebensbedrohlichen Komplikationen kommen. Tox Info Suisse dokumentierte bisher zwei Todesfälle, die auf Morcheln zurückzuführen waren, heisst es auf der Webseite der Informationsstelle. Die Pilze, egal ob frisch oder getrocknet, sollten vor dem Verzehr mindestens 20 Minuten lang gekocht werden.

Betroffene Pilze zurückgerufen

Aktuell ist aber noch unklar, ob der aktuelle Fall in Frankreich tatsächlich auf eine zu kurze Kochzeit der Pilze zurückzuführen ist. Das französische Landwirtschaftsministerium vermutet aber auf jeden Fall einen Zusammenhang zwischen dem Verzehr der Morcheln, den Beschwerden und dem Todesfall.

Die Ermittlungen konzentrieren sich momentan jedoch eher auf eine mögliche Verunreinigung der getrockneten Pilze. Die Behörden starteten infolge des Todesfalls eine grosse Rückrufaktion. Wegen Verdachts auf eine Kontamination mit einem Giftstoff werden getrocknete Morcheln der Marke ChampiBon zurückgerufen. Die betroffenen Pilze dürfen auch gekocht nicht mehr gegessen werden.