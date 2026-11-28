In Afghanistan wird das Leben für die Frauen immer unerträglicher. In der Provinz Balch sollen nun alle Frauen statt mit ihrem Namen als «Bibi» angesprochen werden.

Darum gehts In der Provinz Balch verbieten die Taliban Frauennamen auf ärztlichen Rezepten und in Krankenakten

Frauen sollen als «Bibi» angesprochen werden, teils nutzen Angestellte Tiernamen wie «Kuh»

Mädchen dürfen nach der sechsten Klasse nicht zur Schule, männliche Ärzte keine Frauen behandeln

Gabriel Knupfer Redaktor News

Die Taliban drängen Frauen in Afghanistan immer weiter aus dem öffentlichen Leben. In der nördlichen Provinz Balch verbieten die Islamisten nun Frauennamen auf offiziellen Dokumenten, wie die spanische Zeitung «El País» berichtet. Betroffen sind etwa Arztrezepte und Krankenakten.

Die Taliban verlangen vom medizinischen Personal und anderen öffentlichen Angestellten, alle Frauen als «Bibi» anzusprechen, wie eine Untersuchung des Portals Zan Times und des «Guardian» zeigt. Das Wort bedeutet Oma und ist eigentlich eine respektvolle Anrede in Afghanistan. Oft werden Frauen laut Aktivistin Laleh Osmany aber nicht einmal als «Bibi» angesprochen. Stattdessen verwenden Angestellte erniedrigende Tiernamen wie «Ziege» oder «Kuh».

«Prozess der Entmenschlichung»

«Dies ist ein systematischer Prozess der Entmenschlichung. Wenn ein Regime den Namen einer Frau ersetzt und ihr den Namen eines Tieres gibt, beraubt es sie ihrer menschlichen Seele», sagt Osmany, die in Deutschland im Exil lebt. Bei den Taliban habe dies System: So würden etwa die Namen von Frauen nicht auf Grabsteinen eingraviert.

Seit der Rückkehr der Taliban an die Macht nach dem Abzug der Amerikaner im Jahr 2021 beschneiden die Islamisten systematisch die Rechte der Frauen. So dürfen Mädchen nach der sechsten Klasse keine Schule mehr besuchen. Männliche Ärzte dürfen keine Frauen behandeln. Weil Frauen aber von höherer Bildung ausgeschlossen sind, fehlen im Land Ärztinnen.